Auto parcheggiata da 10 anni nello stesso posto

Fa discutere anche sui social lo strano caso di un’auto parcheggiata sempre nello stesso posto, una strada di Roma, da almeno 10 anni. Chi non riesce mai a trovare parcheggi liberi non può tollerare una cosa simile. Ma cosa c'è dietro questo strano caso? Magari il proprietario della macchina era riuscito a trovare un posto proprio sotto la sua abitazione e, al solo pensiero di spostare la vettura per andare al lavoro o altrove, con il rischio di non ritrovare più quel posto perfetto al suo ritorno, ha pensato bene di rinunciare al suo utilizzo e prendere magari i mezzi pubblici. Oppure è stato il continuo innalzamento del costo della benzina a far desistere il proprietario dall’usarlase ti sente Minzo... ti copia il titolo. Opzione meno felice, la persona in questione potrebbe essere deceduta negli ultimi tempi o aver perso la memoria, dimenticando dove aveva parcheggiato il mezzo. Fatto sta che l’auto, non proprio giovanissima, da anni è parcheggiata a Monteverde, in via Damaso Cerquetti. Un telo grigio la copre, quasi a ripararla da polvere e intemperie.

Il post che fa discutere

Leggendo sul gruppo Facebook "Roma fa schifo" un utente ha postato la foto della vettura raccontando: “Mi sono trasferito a Monteverde nell'ottobre 2018 e ho trovato questa macchina col telo parcheggiata lì, in Via Damaso Cerquetti. Nel frattempo la vita va avanti e ho cambiato casa e zona, ma la macchina no, quella non cambia posto. Co... gli altri, che pagano per un box auto. Puoi giusto lasciare la macchina parcheggiata su strada per anni senza che nessuno ti dica niente”. Un post alquanto avvelenato, scritto probabilmente da qualcuno che deve sborsare i soldi ogni giorno per un parcheggio. Per la cronaca, il post ha ottenuto per il momento 1639 like e 1838 commenti. Tra questi c’è perfino quello di una donna che assicura che quella macchina si trova lì dal 2008, anno in cui lei si è trasferita. E non mancano poi le battute: “Veniva citata anche nel De bello Gallico”.

Bollo auto e assicurazione pagati

Altri si chiedono se sotto quel telo qualcuno, magari un vigile, abbia controllato la targa e il pagamento dell’assicurazione e del bollo. Sembrerebbe che la polizia locale, interpellata dai residenti della zona, abbia confermato il pagamento di entrambi. Però in teoria dovrebbe anche essere fatta una revisione di tanto in tanto. Per l’esattezza un anno sì e l’altro no. Comunque, che piaccia o no, l’auto, se davvero è in regola, può starsene parcheggiata in quel posto per decenni. In barba a chi fa il giro del quartiere venti volte per trovare un parcheggio o passa le sue serate fermo in seconda fila in attesa che qualcuno sposti la sua vettura.

