Baby gang arrestata al centro commerciale: aggredito un quindicenne

Cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni hanno accerchiato un altro quindicenne per rapinarlo. Armati con tanto di coltelli e martelletto frangivetro all'interno del centro commerciale Maximo, in via Laurentina, erano pronti a estorcergli felpa e scarpe firmate.

Stando a quanto riporta il Messaggero, la baby gang sarebbe stata composta da un romano e altri ragazzi maghrebini e dell'Est europa. La vittima, ignara di cosa stesse per succedergli di lì a poco, girava per i corridoi e i negozi quando uno tra i criminali ancora in fasce si è avvicinato, lo ha minacciato e costretto a consegnarli la felpa costosa che aveva addosso. "Ti facciamo male", sarebbero state le parole pronunciate dai cinque al quindicenne. Completamente spavaldi hanno agito alla luce del giorno, erano circa le 10:30 del mattino, e in un luogo per niente isolato. A quanto pare non pienamente soddisfatti della felpa, dopo appena qualche minuto hanno accerchiato nuovamente la vittima sulle scale mobili del centro commerciale.

Due coltelli serramanico

Una volta scaraventato per terra, hanno tentato di sottrargli anche le scarpe che aveva ai piedi. Solo a questo punto sono intervenuti i carabinieri della stazione dell'Eur insieme agli operatori della vigilanza del Maximo. Quest'ultimi avevano già chiamato precedentemente il 112. La baby gang è stato bloccata e il ragazzino soccorso. I militari, inoltre, in un cestino della spazzatura non molto distante hanno trovato anche due coltelli serramanico lunghi circa venti centimetri. Anche un martelletto frangivetro. Tutti e tre gli oggetti erano nascosti all'interno della felpa che avevano rubato qualche istante prima.

Il tribunale dei minori ha convalidato l'arresto. Ora i cinque adolescenti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.