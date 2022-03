Ballerina di burlesque al Circolo ufficiali di Roma: direttore trasferito

Chissà se saranno contenti i soci del Circolo ufficiali delle Forze Armate d’Italia che questa sera, per festeggiare il Martedì grasso, vedranno salire sul palco i ‘The Fuzzy Dice’, dopo che lo scorso sabato, su quello stesso palco, si era esibita una ballerina pluripremiata di burlesque. Nella serata di oggi, martedì primo marzo, toccherà alla band Rock'n'roll che proporrà un repertorio totalmente anni 50 e 60. Il quintetto teramano porterà artisti del calibro di Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e anche Elvis ‘The King’. Sul sito del ministero della Difesa, nel settore dedicato al Cufa, viene pubblicizzato l’appuntamento serale in cui i soci del circolo di via XX Settembre, che si trova proprio alle spalle del palazzo della Difesa, “potranno vestire per l'occasione gli abiti del periodo del Boom economico Italiano".

Chi è Holly's Good

Sarà uno spettacolo totalmente diverso rispetto a quello andato in scena sabato scorso dove la protagonista era la 33enne Daisy Ciotti, in arte Holly's Good, ballerina pluripremiata di burlesque ‘Best Debut’ all'Hall of Fame di Las Vegas con il titolo ‘Most Classic 2019’. Per l’esibizione della 33enne, partita dai Castelli Romani e arrivata negli Stati Uniti dove è diventata una star, ci ha rimesso il posto il direttore del circolo, prima ancora che i video della serata finissero sul web. Le immagini incriminate sono state riprese da alcuni presenti, alcuni imbarazzati e contrariati, che hanno assistito allo spettacolo in perizoma della ballerina, che aveva anche lo stemma delle forze armate italiane stampato alle sue spalle. Proprio adesso che c’è una guerra in Ucraina, ai confini con l’Europa.

C’è da dire che lo spettacolo in questione non era stato né segnalato, né tantomeno autorizzato, nel programma delle attività culturali e ricreative denominate ‘Musica e Sapori’. La platea di spettatori era formata soprattutto da ufficiali in pensione accompagnati dalle loro mogli. Sul sito si legge che il circolo si trova “sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica” ed è “presidente onorario il Ministro della Difesa, che esercita l’alta vigilanza”. Si tratta di un incidente di un certo peso per un circolo che deve promuovere “lo sviluppo e il consolidamento dello spirito di corpo fra tutti gli ufficiali appartenenti alle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, con la promozione di attività culturali e ricreative a favore degli iscritti e dei loro familiari”.

Avviata un'inchiesta

A pagarne le conseguenze è stato l'ufficiale considerato responsabile di quanto avvenuto che, dopo neppure 48 ore, è stato rimosso dal suo incarico. La reazione dell'ufficio del capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, non ha infatti lasciato passare molto tempo. I vertici hanno espresso profondo disappunto per quanto accaduto e hanno ordinato il trasferimento del direttore ad altro incarico. Inoltre, su richiesta del Ministro della Difesa, è stata avviata “immediatamente un'inchiesta interna tesa a verificare fatti e responsabilità che, qualora ravvisate, avranno come conseguenza provvedimenti disciplinari commisurati con la gravità dei fatti accertati”. Possibile che a breve altri militari in servizio al Circolo debbano fare le valigie.

