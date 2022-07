Bimbo di due anni annega in mare: la tragedia alle porte di Roma

Ancora una tragedia del mare in Italia, dove un bambino di due anni è annegato in pochi centimetri d'acqua nei pressi della riva. Il tutto è accaduto a Santa Severa, frazione del comune di Santa Marinella, in provincia di Roma. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi. Per ragioni ancora da appurare il piccolo si è spinto in acqua e a nulla è servito l'intervento dei bagnanti intervenuti. Ora dovranno essere i carabinieri a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Quando il personale del 118 è arrivato in soccorso sulla spiaggia, ha tentato le operazioni di rianimazione ma per il piccolo era ormai troppo tardi. Secondo una prima ricostruzione fatta dai testimoni agli inquirenti, il bambino si trovava in spiaggia con alcuni parenti nello stabilimento Nuova Oasi sul lungomare Pyrgi. Pare che il piccolo abbia approfittato di qualche attimo di distrazione e se sia sfuggito al controllo. Quello che i testimoni riportano è che dopo qualche minuto è stato lanciato l'allarme da qualcuno che si è accorto di quanto era accaduto, ma ormai era già troppo tardi. Vano anche il tentativo di rianimazione da parte del bagnino, che non ha potuto fare nulla per salvare il piccolo, ormai esanime.

Il Giorno riferisce che la procura di Civitavecchia avrebbe iscritto una donna di circa 50 anni nel registro degli indagati. Pare che sia una parente e che il bambino fosse stato affidato a lei. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia, che chiarirà definitivamente le cause della morte del piccolo.