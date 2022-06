A fuoco l'impianto di Malagrotta: "Pericolo diossina. State in casa"

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un capannone dell’impianto di trattamento rifiuti di Malagrotta, a Roma. I vigili del fuoco della capitale, con oltre 12 mezzi e 40 uomini stanno lavorando da ore per spegnere il rogo.

Le fiamme divampate in un capannone

L’incendio è divampato, per cause ancora in via di accertamento, attorno alle 17,30 all’interno di alcuni capannoni dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta. Immediato l’allarme e in pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco. La prima squadra s’è però resa subito conto dell’enormità del rogo, tanto che nel corso della serata sono stati ben 12 i mezzi impiegati per aver ragione delle fiamme. Secondo una prima valutazione dei Vigili del Fuoco le fiamme avrebbero coinvolto almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggio.

I timori per l’ambiente. “Nell’aria c’è rischio diossina”