Roma, busta con proiettile: "Fatto gravissimo"

Paura alla sede della presidenza del Municipio VI Torri (Roma), dove quest'oggi è stata recapitata una busta contentente un proiettile. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine locali e al momento permane lo stato di allerta.

L'episodio, come riferito dalle principali agenzie di stampa, si è verificato intorno alle 13 di oggi, martedì 30 agosto, quando una busta anonima è stata depositata sul bancone dell'usciere che in quella precisa circostanza non era presente e dunque non può fornire una descrizione di chi ha lasciato la missiva minacciosa.

La busta, recapitata alla segreteria della presidenza del VI Municipio Torri in via Bruno Cirino, aveva l'intestazione scritta al computer ed era indirizzata al delegato all'Ambiente e ai rifiuti. Una volta aperta è emerso l'agghiacciante contenuto: una cartuccia da caccia calibro 12.

Un messaggio molto chiaro, che ha fatto immediatamente scattare l'allarme. Sono state subito informate le forze dell'ordine, e sul posto, intorno alle ore 15, sono arrivati gli agenti della Digos e gli artificieri, che hanno provveduto ad evaquare l'intero edificio (interrotta anche la riunione della giunta municipale) per ragioni di sicurezza.

I rilievi si sono conclusi alle ore 18. Acquisite, inoltre, le immagini delle telecamere di video sorveglianza del palazzo, che potranno ricoprire un ruolo fondamentale nell'individuazione del/dei responsabili.

Scosso per l'accaduto, il presidente del Municipio Nicola Franco ha commentato quanto accaduto, spiegando che non si tratta della prima intimidazione ricevuta. "Non è la prima volta, spero non riguardi l'enorme lavoro che stiamo facendo sul territorio per contrastare l'abbandono illegale dei rifiuti. Solo nelle ultime settimane abbiamo elevato sanzioni per 50mila euro". Malgrado lo spavento, Franco ha sottolineato che simili metodi non serviranno a fermare il lavoro del municipio. "Siamo nel mirino delle organizzazioni del traffico illecito di rifiuti", ha spiegato. "Quelli che abbiamo fermato in questi giorni sono tutti gruppi che arrivano da Zagarolo e Monte Compatri, ma i cittadini stiano tranquilli, noi andremo avanti, non ci faremo certo mettere paura" , ha concluso.