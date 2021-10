Calenda indica Gualtieri e insulta: "Michetti incapace..."

Alla fine pare proprio che Carlo Calenda appoggerà il candidato sindaco di Roma Roberto Gualtieri, come il segretario del Pd Enrico Letta si auspicava subito dopo aver compreso che la partita sarebbe finita al ballottaggio.

Dopo aver annunciato di non aver alcuna intenzione di cedere ad apparentamenti ed alleanze, il leader di Azione, forte del suo 20% incassato alle urne, ha avvertito l'ex ministro dell'Economia e delle finanze: " A Roberto Gualtieri chiedo una garanzia precisa, cioè che nella sua eventuale giunta non ci siano esponenti 5 stelle: il Movimento è stato nettamente bocciato dai romani e non può tornare a governare la città. Punto ". Insomma, il candidato del Partito democratico avrà l'appoggio di Azione solo se i grillini saranno esclusi.

Il voto a Gualtieri

In serata è arrivata la conferma vera e propria. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, trasmissione in onda su La7, Carlo Calenda ha ribadito la sua intenzione di non fare alleanze di alcun genere. L'obiettivo, piuttosto, è quello di procedere con una opposizione costruttiva. Per quanto riguarda il ballottaggio, tuttavia, il leader di Azione ha le idee chiare: il voto andrà all'ex ministro del governo Conte. " Sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri ", ha infatti dichiarato Calenda, " perché mi corrisponde di più. Michetti non ha uno straccio di programma, uno straccio di classe dirigente. Ma non è un'indicazione di voto urbi et orbi. La stragrande maggioranza dei miei voti venivano da sinistra o non collocati. E avendoli presi con una lista civica, voglio essere chiaro: questa è la scelta di Carlo Calenda, che non mette in discussione i tanti dubbi che ho sulla classe dirigente e sul programma di Gualtieri ".

" Sono contento, avevo detto che mi avrebbe fatto piacere avere il suo sostegno e lo ringrazio per avere detto che mi voterà ", è stata la pronta risposta del candidato dem.

Gli insulti a Michetti