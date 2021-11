Cocaina nelle palline del padel: così i pusher trasportano la droga

La "coca" nascosta nelle palline del padel. È l'ultimo stragemma utilizzato dai pusher per trasportare lo stupefacente da un capo all'altro della Capitale. Lo hanno scoperto i carabinieri di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati durante un sopralluogo nella borgata a est del centro storico. Un quarantenne romano è stato denunciato dai militari dell'Arma per spaccio e detenzione detenzione di droga. Nel Bronx, invece, gli agenti del commisariato Primavalle hanno sequestrato 3 chili e 700 grammi di "nettare hashish", una resina dagli effetti allucinogeni.

La "coca" nelle palline del padel

Non c'è limite alla fantasia (si fa per dire). Così, delle semplici palline del padel - uno sport sempre più di moda - si trasformano in scrigni ermetici in cui stipare piccole quantità di stupefacente. Si tratta del nuovo stragemma adottato dai pusher per trasportare la cocaina sperando di farla franca. Il magheggio, però, non è passato inosservato ai carabinieri che hanno stanato l'imbroglio. Durante uno dei tanti servizi anti droga in via dell'Archeologia, all'altezza del lotto H, tra le case popolari del quartiere Tor Bella Monaca, i militari dell'Arma hanno notato un uomo che passaggiava strigendo tra le mani due palline del padel. Insospettiti dal particolare, hanno proceduto ai controlli: l'uomo nascondeva ben 5 grammi di cocaina in una sfera e 6 nell'altra. In tasca aveva circa 240 euro di denaro contante riconducibile, secondo gli investigatori, al provento della vendita di stupefacente. Il pusher è stato denunciato per spaccio e detenzione di droga. Sarà processato per direttissima.

I "nuovi" nascondigli della droga

Cocaina nelle palline del padel ma anche negli anfratti delle abitazioni, ben nascosti sotto cumuli di immondizia. Proprio nei sotterranei del lotto H, gli investigatori hanno trovato un'ingente quantità di droga: 122 grammi di cocaina suddivisa in 225 involucri stipati in parte nel motore di un'auto abbandonata e il restante dissipato tra un mucchio di rifiuti. Gli agenti del commissariato Primavalle diretto da Tiziana Lorenzo, invece, hanno sequestrato 3 chili e 700 grammi di "nettare di hashish" marchiato con le diciture per indicarne la purezza " Scooby Doo" e " Gelato", in un garage del Bronx (le case popolari del quartiere Primavalle). Stando a quanto riporta l'edizione romana de Repubblica, un grossista di 26 anni e un pusher 22enne sono stati arrestati. Gli investigatori ritengono che anche in questi casi sia stato utilizzato lo stratagemma delle palline del padel per trasportare la droga.