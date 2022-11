Controlli serrati per la movida di Trastevere: fine settimana blindato in periferia

Una task force per controllare la movida caotica di Roma, in particolare quella del quartiere Trastevere. Il neo prefetto Bruno Frattasi non ha perso tempo e ha ordinato le verifiche serrate che verranno effettuate da agenti in borghese in tutti i vicoli e nei locali pubblici quali bar, pub e ristoranti. La riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha dato i suoi frutti e dal prossimo fine settimana ci sarà la stretta su una delle zone più turbolenti della Capitale. Negli ultimi tempi, infatti, non sono mancati episodi di violenza. L’ultimo in ordine di tempo ha coinvolto un senzatetto a piazza Trilussa, che è stato malmenato da una banda di giovani teppisti.

Oltre ai vigili urbani, alla polizia e ai carabinieri, saranno coinvolti anche i militari della guardia di finanza. Si punterà maggiormente al controllo dei locali che, spesso, distribuiscono alcolici ai minorenni e oltre gli orari consentiti dalla legge. Verifiche stringenti saranno effettuate anche per ciò che riguarda il rispetto delle norme igieniche nei pub e nei ristoranti. Ancora da decidere l’eventuale transennamento del quartiere di Trastevere, in alcuni punti nevralgici dove si solito si creano pericolosi assembramenti.