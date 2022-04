Convegno anticorruzione presentato da un prof condannato per corruzione

Si è tenuta la giornata nazionale per l'integrità in sanità. Ad organizzare l'iniziativa è stata Transparency International Italia, associazione contro la corruzione. Chi ha introdotto i lavori è stato il neodirettore generale dell'ospedale Spallanzani, Francesco Vaia.

Un appuntamento importante al quale hanno partecipato anche altre personalità come il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e il presidente dell'Anac Giuseppe Busia. A scatenare la polemica è stato il biologo Enrico Bucci il quale, attraverso un post sui social senza mezzi termini, ha affermato: " Introduce Francesco Vaia, che ha ammesso e patteggiato varie decine di episodi di corruzione in sanità pubblica, avendo preso tangenti da imprenditori diversi, colpevole poi e reo confesso di altri reati corruttivi successivamente prescritti e infine anche condannato per ulteriori fatti dalla Corte dei conti. Un confronto memorabile e un segnale di qual è il paese reale ".

I primi dissapori tra i due, riporta la Repubblica, sono sorti quando sempre Bucci andò contro la sperimentazione del vaccino Sputnik decisa da Vaia e dall'assessore della regione Lazio alla sanità Alessio D'Amato. Senza dimenticare che lo stesso D'Amato, nel 2008 quando scrisse il libro Lady Asl, ha dedicato un capitolo molto duro a Vaia. L'attuale direttore generale dello Spallanzani che di nome fa Francesco, detto "Franceschiello", è stato paragonato a Francesco II di Borbone, " una vera e propria cariatide della sanità pubblica ". Vaia, però, " a differenza del monarca borbonico, con cui condivide l'origine napoletana, rimasto sul trono per un anno soltanto - continuava D'Amato - il suo ruolo di direttore lo ha mantenuto per ben 15 anni, passati all'ombra di potenti lobby, c'è chi dice l'Opus Dei ".

Senza dimenticare le similitudini con Franco Baresi e Bobo Vieri. Prima D'Amato si chiede se le Asl romane decideranno di attaccare al chiodo scrivania e poltrona di Vaia visto il suo "attaccamento". Poi però continua attaccando: " Franceschiello non è una "bandiera", ha cambiato più casacche di Bobo Vieri, attraversando giunte politiche di tutti i colori, un camaleonte capace di rimanere sempre al posto di comando ".