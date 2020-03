Coronavirus, 4 Municipi scrivono a Raggi: "Serve un coordinamento di tutti i territori"

Serve un coordinamento con tutti i Municipi di Roma per programmare interventi sociali volti a contrastare il coronavirus. È quanto hanno chiesto quattro minisindaci del Partito democratico in una lettera urgente al sindaco Virginia Raggi. Sono Sabrina Alfonsi, Francesca Del Bello, Giovanni Caudo e Amedeo Ciaccheri, rispettivamente alla guida dei municipi I, II, III e VIII. La richiesta al Campidoglio è già stata avanzata da alcuni giorni, come ribadito dagli stessi presidenti, proprio per identificare luoghi, risorse e strategie e affrontare così l’emergenza.

Come riporta Il Messaggero, secondo i minisindaci del Pd si dovrebbero attivare le strutture della Protezione civile centrali e territoriali e allo stesso tempo realizzare un piano di azioni di prevenzione e assistenza in ogni zona della Capitale. Occorre inoltre preparare un piano di interventi di sanificazione delle strade, delle aree pubbliche, degli edifici pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado. I minisidnaci del Pd hanno evidenziato che è necessario un coordinamento delle attività di verifica e controllo della normativa nazionale e regionale in tema di Covid-19 per impedire assembramenti di individui.

Inoltre, per i presidenti bisogna assistere e seguire le persone senza fissa dimora, “ forte esigenza sentita dai Municipi e da molte organizzazioni del Terzo Settore ”. Collegato a quest’ultimo punto è l’attivazione di punti di ascolto e la collaborazione tra le strutture del territorio per rendere omogenei tutti gli interventi in materia sociale.

I minisindaci del Pd hanno sottolineato che in questo momento critico tutti la politica è chiamata ad assumersi le proprie responsabilità verso i cittadini per garantire la salute pubblica. E proprio per questo motivo hanno scritto al primo cittadino chiedendole la convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Municipi.

Amedeo Ciaccheri ha precisato che questa iniziativa è stata avviata “ per mutuare il modello di Milano e di altre grandi città del Paese, dove tutte e tutti insieme stanno coordinando le azioni più efficaci ed omogenee territorio per territorio ”. E ha detto che “ una prima risposta è arrivata con il via libera della Protezione civile capitolina all’apertura delle unità di crisi locali municipio per municipio sull’emergenza coronavirus ”.

Sabrina Alfonsi ha ricordato che negli ultimi mesi sono state convocate varie riunioni del Centro operativo comunale per il maltempo durato poco, mentre ora con questa lunga crisi i territori vengono lasciati soli.