Coronavirus, apre il Covid 2 Hospital: "Allestito a tempo da record"

È stato allestito in pochi giorni. Aperto da oggi a Roma il Columbus Covid 2 Hospital, l’ospedale realizzato dalla fondazione Policlinico Gemelli, per affrontare l’emergenza da coronavirus. "Una risposta eccezionale" , ha sottolineato i l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato ai microfoni di Buongiorno Regione Tg3 Lazio. "In una settimana è stato allestito questo Covid 2 Hospital. Io ringrazio il policlinico Gemelli, tutti i loro operatori per la straordinaria generosità e sforzo professionale" . "

Noi - ha spiegato - stiamo reclutando in tutto il sistema oltre 600 operatori tra professionisti medici e infermieri. I cluster nel basso Lazio vengono tenuti sotto controllo, ma ci stiamo attrezzando per ogni scenario, siamo in guerra e dobbiamo combattere. E alla fine vinceremo. Noi complessivamente avremo dedicati 1500 posti e oltre 200 di terapia intensiva Covid" , ha aggiunto. Questo ospedale affiancherà l’istituto Lazzaro Spallanzani nel fronteggiare l’emergenza coronavirus.

La struttura è stata allestita in tempo da record per ospitare pazienti il cui contagio sia conclamato e persone in attesa di una diagnosi certa. Il nuovo centro servirà anche a potenziare i numeri dei posti di prognosi riservata a Roma e nel Lazio. La struttura della Columbus è già operativa e già ha accolto questa mattina un primo paziente, trasferito d’urgenza in terapia intensiva. "Sta arrivando la prima ambulanza che trasferisce il primo paziente di terapia intensiva" , ha raccontato il direttore sanitario del Policlicino Gemelli, Andrea Cambieri. "A oggi abbiamo 21 letti di terapia intensiva e 32 di malattie infettive. Arriveremo a 59 e 75 molto rapidamente. È una risposta straordinaria del nostro personale. C’è tanta solidarietà intorno. Ringraziamo Eni per una donazione importante, ma anche tutta la società civile, le code al centro trasfusionale" .

Sempre l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nelle scorse ore aveva annunciato le nuove misure. "Ci stiamo attrezzando a scenari peggiori con una fattibilità concreta e operativa di un Covid 3 Hospital di 80 posti letto di cui 28 di terapia intensiva a Roma Sud come "spoke" dello Spallanzani e lo svuotamento di un’intera torre del Policlinico di Tor Vergata (Covid 4 Hospital) da attivare in pochi giorni per ulteriori 80 posti ricollocando la medicina interna in altre strutture ospedaliere che hanno dato la disponibilità" .

In totale, aveva continuato D’Amato, su Roma ci saranno un totale di mille posti letto dedicati al Covid-19 tra i 550 dei quattro Covid Hospital (covid 1-Spallanzani 257, covid-2 Columbus 133, covid-3 80 e covid-4 PTV 80) cui si aggiungono la rete delle malattie infettive e della pneumologia (400 posti). Con i posti nelle province arriviamo a una rete complessiva di circa 1.500 posti a disposizione dell’emergenza in tutta la Regione Lazio.