Coronavirus, quella gaffe della Raggi sulle strette di mano

" Niente baci e abbracci ". E poi, subito dopo: " È tempo di stringersi l'un l'altro, di darci una mano ". Si tratta di una gaffe esilarante messa a segno dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che, nel corso di un appello accorato ai cittadini della Capitale, si è lasciata andare ad una piccola, divertente topica.

È bastata una parola "di troppo", sul finale di un discorso ineccepibile, a scatenare la reazione divertita della rete. Così, il primo cittadino di Roma è finito al centro di un tam tam social per un video pubblicato nella giornata di domenica 8 marzo, subito dopo l'ufficialità del dcpm governativo. La gaffe - nulla per cui gridare allo scandalo, sia chiaro – non è sfuggita all'occhio ciclopico di un utente Tik ToK, tommaso_dv, che non ha perso occasione per rilanciare.

" In queste ore l’Italia e Roma stanno affrontando una sfida senza precedenti. Qualcosa che, fino a poche settimane fa, nessuno di noi avrebbe immaginato: il coronavirus. Il nostro primo obiettivo è frenare il contagio. A ciascuno di noi viene richiesto di mettere in campo una serie di comportamenti non facili e, a volte, anche poco piacevoli: non dare la mano, non abbracciarsi. Sono gesti quotidiani ai quali dobbiamo rinunciare. Perché? Perché la sfida per fermare il contagio è una cosa alla quale dobbiamo contribuire tutti. Anzi, in questo momento, sono molto orgogliosa di quello che sta facendo la nostra comunità: Roma e l’Italia si stanno comportando davvero bene. ", ha affermato con meticolosa precisione la Raggi nell'invito rivolto ai cittadini all'osservanza delle misure di contenimento epidemiologico varate dal governo. Ma, come ha notato il muser di TikTok, poco dopo, il messaggio si capovolge clamorosamente: " Quindi questo è il tempo della responsabilità, ci dobbiamo stringere... dobbiamo stringerci l’un l’altro, darci una mano.Questo è il tempo della responsabilità. Per ripartire insieme e più forti di prima. Io confido nella nostra comunità. So che ce la possiamo fare.. ".

La gaffe ha suscitato la reazione divertita della rete che non ha mancato di commentare il video a suon di emoji e battute di spirito. Una gag che ravviva il molare di molti in una domenica di profonda incertezza e che, per qualche minuto, riaccende il sorriso.