Ecco dove sorgerà il nuovo stadio della Roma

Forse i tempi adesso sono davvero maturi: il nuovo stadio dell'As Roma si farà e dovrebbe sorgere a Pietralata. Un comunicato stampa congiunto della società con sede a Trigoria e Roma Capitale fa sapere che sarà presentato nelle prossime settimane, al Campidoglio, " uno studio di fattibilità " per realizzare l'impianto " su un’area comunale nella zona di Pietralata ".

Esame urbanistico ok

" L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da As Roma non ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddetto progetto che sarà attentamente valutato da Roma Capitale secondo l’iter amministrativo disciplinato dalla cosiddetta legge stadi (art. 1, comma 304, L. 147/2013 )", è il "core" del comunicato stampa che ha mandato in fibrillazione i tifosi giallorossi che potrebbero davvero, questa volta, veder realizzato un sogno che inseguono ormai da anni: uno stadio di proprietà, nuovo e migliore dell'Olimpico quanto a tecnologia e visibilità ma soprattutto da non condividere con i "nemici" laziali. Alla fine del comunicato, la società ha espresso " grande soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato gli incontri con gli uffici comunali ".

"Volano per lo sviluppo di Roma"

Andasse in porto, il progetto darebbe nuovo lustro " per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere Pietralata e, più in generale, per lo sviluppo della capitale ", si conclude in comunicato congiunto. A questo punto l'attesa si sposta, presumibilmente, alla fine dell'estate quando ci sarà il tanto atteso incontro.

"Possibile in linea di principio"

Sarà possibile " in linea di principio " realizzare il nuovo stadio della Roma sulla base della "legge stadi", adesso il club " dovrà presentare un progetto specifico " che sarà valutato. Lo ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della sua visita a Parigi ai giornalisti che gli hanno chiesto una battuta sulla presentazione del piano. " Quello che oggi è uscito è l'ok alla possibilità di presentare un progetto ", ha sottolineato il primo cittadino aggiungendo che in questi mesi ci sono stati incontri e parole che hanno dato esito molto positivo. " Abbiamo lavorato con grande intensità e con grande riservatezza perché la nostra politica è stata prima i fatti poi gli annunci ", ha concluso Gualtieri.

"Entro il 2026"