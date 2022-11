Ennesimo blitz degli ambientalisti al Colosseo

Ennesimo blitz dei sedicenti ambientalisti a Roma che verso mezzogiorno hanno bloccato il traffico per cinque minuti al Colosseo. Gli attivisti sono stati portati in commissariato. Un blitz del gruppo "Ultima generazione" è andato in scena nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 novembre, quando un gruppetto di cinque giovani si è seduto per terra sulle strisce pedonali a Piazza del Colosseo. Sul luogo sono prontamente arrivati gli agenti del commissariato Celio che hanno prelevato e portato gli attivisti in commissariato.

La protesta davanti al Colosseo

Durante il blocco Alice, un'attivista, ha affermato: "Di collasso socio-climatico dovremmo parlare e sentire parlare quotidianamente, in strada, in televisione, sui giornali, al lavoro. È la crisi più grave mai vissuta dall'uomo e dal nostro pianeta. La causa è l'azione antropica sull'aumento delle emissioni di gas climalteranti e i responsabili sono coloro che perseverano finanziando, estraendo e bruciando combustibili fossili. Basta indifferenza e basta bugie. Bisogna dire la verità e agire adesso!".

In questa occasione l’obiettivo non è stato il Grande Raccordo Anulare, come avvenuto diverse volte di recente, ma il Colosseo. Gli attivisti, in prevalenza giovani, si sono seduti sulle strisce pedonali di via Celio Vibenna e hanno bloccato il passaggio delle automobili, dei camion e anche degli autobus per diversi minuti.

Sono stati sollevati di peso

Molti gli automobilisti che hanno reagito con insulti rivolti agli ambientalisti che hanno continuato a esporre le loro idee, noncuranti dei disagi che stavano provocando ai poveri cittadini che dovevano spostarsi da una parte all’altra della città. Alla fine gli attivisti sono stati bloccati dalle forze dell’ordine che hanno sollevato di peso e portato via di forza i manifestanti. Lo scorso 4 novembre erano stati sempre gli attivisti di Ultima Generazione a lanciare della zuppa di verdura sul quadro di Vincent Van Gogh ‘Il Seminatore’. L’opera del celebre pittore olandese si trovava esposta a Palazzo Bonaparte. Solo quattro giorni fa, il 7 novembre, lo stesso gruppo di attivisti per l’ambiente aveva bloccato ancora una volta il GRA, andando a creare interminabili file di macchine e ulteriori problemi alla circolazione romana che già di suo non è facilissima.

