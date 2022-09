Fede nuziale rubata e ritrovata dalla polizia: appello per risalire alla proprietaria

Al suo interno c’è scritto: “Corrado 12.9.1967” , ma di quella fede nuziale non si riesce a trovare il legittimo proprietario. Il curioso appello è stato lanciato, attraverso la pagina ufficiale di Facebook, dalla Questura di Roma intenzionata a restituire il prezioso anello alla donna che l’aveva ricevuta dal marito sull’altare. Un anno fa, gli agenti della squadra mobile capitolina avevano arrestato due stranieri e nell'ambito di quella operazione avevano anche trovato tantissimi oggetti, alcuni anche di ingente valore, che erano stati trafugati.

A distanza di dodici mesi, con non poche difficoltà, sono stati individuati e contattati quasi tutti i legittimi proprietari. Solo la fede nuziale è rimasta al momento senza padrone. Ecco perché la Questura di Roma ha deciso di utilizzare i social media. La speranza è che attraverso questo appello, il legittimo proprietario possa riconoscere l’oggetto e rivolgersi alla polizia, chiamando il numero dell’Urp 0646864913.