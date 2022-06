Gambizzato solo per due parole a una ragazza

Un giovane cameriere sarebbe stato gambizzato alla coscia destra, fortunatamente in modo non grave, solo per aver scambiato un paio di parole con una ragazza fuori dal locale dove lavora, il bar 013. Secondo quanto ricostruito, i due stavano solo parlando mentre fumavano una sigaretta. Al fidanzato della donna però quella immagine non deve essere piaciuta e, dopo aver impugnato la pistola, ha sparato contro il cameriere, gambizzandolo.

Non è in pericolo di vita

Il fatto è avvenuto ad Anzio, nota località balneare situata sul litorale della provincia a Sud di Roma, verso le 4 del mattino di domenica 19 giugno, all’esterno di un locale situato in piazza Garibaldi, in pieno centro cittadino. Nelle prossime ore, i carabinieri che stanno indagando sul caso ascolteranno la vittima. Il cameriere rimasto ferito con il colpo sparato dalla pistola non si trova infatti in pericolo di vita. Dopo essere stato soccorso è stato traportato all’ospedale Riuniti, dove è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari e sono intervenuti per medicare la ferita. Il personale sanitario ha parlato di una ventina di giorni di prognosi. Subito dopo essere stato ferito, il cameriere aveva asserito di non conoscere né la ragazza con cui era uscito per strada a parlare alla fine del turno di lavoro, né il fidanzato della donna che lo aggredito.

L'aggressore era ubriaco

Alcuni testimoni avrebbero confermato la dinamica di quanto avvenuto alle 4 del mattino. Sembra che l’uomo che ha sparato al giovane fosse ubriaco e che si sia innervosito nel sentire la sua fidanzata ridere e scherzare con uno sconosciuto. Inizialmente sarebbe nato un diverbio tra i due protagonisti che stavano animatamente discutendo ai tavolini esterni del locale. Poco dopo la situazione sarebbe però degenerata. Uno dei due avrebbe quindi impugnato la pistola e fatto fuoco in direzione del suo rivale, colpendolo al quadricipite.

L’aggressore e la sua fidanzata si sono poi dileguati nel nulla, e nessuno sembra abbia cercato di fermarli. Nessuna delle persone presenti al momento della sparatoria è riuscita a fornire ai carabinieri della compagnia di Anzio informazioni riguardo l’identità di colui che ha sparato. Le indagini sono tuttora in corso per riuscire a dare un nome al colpevole. Oltre alle testimonianze delle poche persone presenti a quell’ora di notte, i carabinieri stanno anche acquisendo le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona in cui è avvenuto il fatto.

