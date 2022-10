Gatti morti contro un operaio, che succede all’Ama?

Un ex manutentore dello stabilimento Ama di Rocca Cencia è stato condannato a 4 mesi di reclusione perché. nel febbraio del 2012, gettò contro un operaio alcuni gatti morti trovati in mezzo ai rifiuti. Adesso il pubblico ministero Gennaro Varone ha aperto un procedimento per “rifiuto di atti d'ufficio”. Nell’indagine non vi sono persone indagate ma sono svelate le dinamiche interne alla municipalizzata e l’assenza di procedure a tutela dell’aggredito, rimasto traumatizzato per quanto accaduto e impossibilitato a svolgere il proprio compito. Secondo quanto riportato da Repubblica, non si tratterebbe di un caso isolato.

Rintanato in uno stanzino

Sembra che agli atti ci siano dei messaggi vocali in cui si sentirebbe una capo area dell’Ama affermare di aver “fatto la guerra ad un'altra persona invalida, comminandole multe inventate e ottenendo così il risultato di sfinire lei e la direzione del personale”. Così recita la denuncia indirizzata anche a Barbara Funari, assessore comunale alla Salute. Per dieci anni la vittima dell’aggressione avrebbe passato le sue ore di lavoro dentro uno spogliatoio. Secondo quanto emerso, la municipalizzata non sarebbe stata in grado di impiegare il dipendente tenendo conto dei suoi problemi: infatti, dal giorno dell’aggressione il lavoratore ha riportato una invalidità permanente e certificata.

La Asl aveva imposto però delle prescrizioni all’azienda: “Non collocare il lavoratore in un contesto che possa determinare stress relazionale”. Il dipendente, che è stato prima licenziato e poi reintegrato, avrebbe più volte chiesto di poter svolgere un lavoro che fosse adeguato al suo problema psichiatrico. Invece l’uomo sarebbe stato addirittura trasferito in una sede distante dalla sua abitazione, confinato “negli spogliatoi sottoterra facendo crescere così l'astio e l'antipatia dei suo colleghi nei suoi confronti che un giorno imbrattarono il suo armadietto con delle mutande sporche di materia fecale”. Come se non bastasse, una sbarra di ferro gli era anche caduta sulla testa mentre stava aspettando in uno stanzino il suo turno per essere visitato.

Non sarebbe l'unico caso