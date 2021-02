I rom si ribellano alla quarantena e prendono a sassate agenti e volontari

Il virus continua a correre all’interno del campo rom di Castel Romano. Una distesa di container e roulotte che costeggia la via Pontina. Ci siamo entrate con le nostre telecamere un paio di settimane fa, mostrandovi come siano precarie le condizioni igienico sanitarie in cui vivono i suoi abitanti.

Al di là delle barriere di cemento, posizionate la scorsa estate per impedire ai camion di sversare rifiuti nella baraccopoli, c’erano moduli fatiscenti, cumuli di immondizia e grossi ratti. Abbiamo assistito coi nostri occhi al viavai di gruppi di inquilini sprovvisti di mascherina, tanto che uno di loro ci aveva rivelato: "Lo vedi quello lì? Ha il Covid ma non si mette la mascherina".

Insomma, le condizioni perché avvenisse l’irreparabile c’erano già tutte. E infatti due giorni fa si è registrato il decesso di un cinquantenne. Dopodiché è scattato l’allarme e l’indagine epidemiologica condotta dalla Asl Roma 2. I numeri degli infetti e dei casi sospetti salgono di giorno in giorno. Stando alle indiscrezioni raccolte da IlGiornale.it, ieri sarebbero stati quaranta, oggi sessanta. Bisogna isolare il virus e qui iniziano i malumori. Sì perché c’è da rispettare l’obbligo di quarantena ma non tutti sono d’accordo.

Sono questi gli antefatti che oggi pomeriggio hanno fatto da innesco ad una rivolta all’interno della baraccopoli. A farne le spese sono stati i volontari della Comunità di Sant’Egidio e alle due pattuglie della polizia locale che li stavano scortando nel giro di consegna dei pacchi alimentari alle famiglie sottoposte alle misure di contenimento del Covid. Come ci racconta il segretario romano del Sulpl Marco Milani, la rabbia è esplosa attorno alle 16.45: "Siamo stati sorpresi da una sassaiola, ci hanno bersagliato all’improvviso con sassi ed oggetti, costringendoci ad interrompere la distribuzione degli aiuti alimentari e guadagnare l’uscita del campo a sirene spiegate".

"Il motivo dell’aggressione – continua – è l’insofferenza verso gli obblighi di quarantena". Spetta proprio ai caschi bianchi, come stabilito da una nota interna dal neocomandante del Corpo Ugo Angeloni, accertarsi che nessuno infranga le regole. Milani non ci sta. "Così non si risolve nulla, lì dentro c’è un problema di approvvigionamento idrico, manca l’acqua potabile e ogni giorno la gente si mette in fila per fare scorta d’acqua quando arriva l’autocisterna, lo fanno tutti, non possiamo certo impedire alla gente di bere".

E non solo. "Se pizzichiamo qualcuno che viola la quarantena cosa dobbiamo fare? Lo arrestiamo? E poi che facciamo? Come le trasportiamo? Sulla macchina di servizio? Ricordo a tutti che abbiamo in dotazione una sola mascherina chirurgica e un paio di guanti in lattice a turno". Il sindacalista è sul piede di guerra. "È la prima volta che ci viene chiesta una cosa del genere, abbiamo lo stesse indennità di un dipendente dell’anagrafe ma ci viene chiesto di occuparci della sorveglianza sanitaria di decine di persone, un’attività inedita per la nostra categoria che ci espone a dei rischi enormi. L’episodio di oggi conferma come all'interno del campo la situazione rischi di divenire esplosiva e la polizia locale non può ne deve essere lasciata sola".