Incendio a Cinecittà, le fiamme minacciano la casa del Grande Fratello

Grande paura oggi pomeriggio a Roma, negli studios Cinecittà, dove è divampato un grosso incendio. Stando a quanto si apprende da ilmessaggero.it, le fiamme avrebbero bruciato le scenografie di "The Young Pope" e "Habemus Papam" minacciando anche gli studi del "Grande Fratello". Per fortuna, l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Il rogo è stato spento attorno alle 17.30.

L'incendio

La dinamica dell'incendio non è ancora chiara. Da una prima ricognizione, sembrerebbe che il rogo sia scoppiato nel vecchio set di "Firenze". Le fiamme sono state poi velocemente circoscritte dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile di Roma, prontamente intervenuti sul luogo della segnalazione. Stando a quanto si apprende da una nota diffusa dall'ufficio stampa di Cinecittà, non ci sono danni a persone, né feriti né intossicati. Sarebbero andate distrutte, invece, le scenografie di "The Young Pope", la serie televisiva firmata dal regista Paolo Sorrentino, e "Habemus Papam".

La testimonianza