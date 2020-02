Incidente su via Tiburtina: morto un uomo, grave il figlio

Uno schianto mortale. Una tragedia all’alba del giorno di San Valentino a Settecamini. A causa di un incidente stradale nella periferia est di Roma un uomo è morto mentre il figlio 28enne è rimasto gravemente ferito. Lo scontro è avvenuto su via Tiburtina 1494, in direzione Tivoli, alle 5 del mattino tra un tir e un’auto, una Volkswagen Sharan.

Sul posto, immediatamente allertati, sono giunti gli agenti della polizia locale di Roma capitale dei gruppi Casilina e Tiburtino, i vigili del fuoco e il personale medico del 118. Fatale l’impatto per il conducente della Volkswagen, un uomo di 57 anni nato in Marocco. Grave, invece, il figlio della vittima seduto sul lato passeggero. È stato trasportato in codice rosso al Sandro Pertini: si tratta di un 28enne, anche lui nato in Marocco.

Da chiarire le cause del sinistro mortale. Per permettere i rilievi scientifici, la polizia locale ha temporaneamente chiuso la strada tra via Marco Simone e via Casal Bianco nei due sensi di marcia. Deviazioni che hanno causato code da via Tenuta del Cavaliere verso Roma congestionando il traffico in tutta la zona.

L’impatto è stato molto violento. E nello scontro, come detto, ha perso la vita il conducente dell’auto. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È morto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Il 57enne non era solo in macchina: accanto a lui il figlio di 28 anni. Portato in ospedale in codice rosso, non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Non si conoscono le condizioni del conducente del tir né le cause dell’incidente, al vaglio degli agenti.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto in breve tempo, hanno avviato le indagini per verificare le esatte cause dell’incidente. L’autista del tir, invece, sarà sottoposto come da prassi ai test per verificare l’eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami obbligatori che si fanno sempre in questi casi per verificare lo stato dei responsabili.

Solo pochi giorni fa un altro brutto incidente ha procurato la morte di un pedone su via Tiburtina. Questa volta la tragedia si è consumata in piazzale della stazione Tiburtina, dove un uomo di 40 anni è stato investito da un bus Atac ed è morto a causa delle gravi ferite riportate. Il fatto è accaduto all’altezza dell’intersezione con il piazzale dei taxi. Sul posto, subito dopo, si sono recati i medici del 118 allertati dai presenti che hanno assistito alla scena. Sul luogo del sinistro si sono così recati anche gli agenti del gruppo sapienza della polizia locale di Roma capitale. L’uomo, senza documenti, è stato colpito da un mezzo della linea Atac 545 che si è fermato dopo l’impatto. La vittima è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I dove è deceduta nelle ore successive.