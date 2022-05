Indagato per metodo mafioso il re degli ambulanti

Augusto Proietti, sessantanovenne, potrebbe finire sotto processo (dopo la richiesta di rinvio a giudizio) perché avrebbe imposto ai venditori ambulanti di piazzale Flaminio, via Cola di Rienzo e dell'Esquilino una tassa giornaliera fino a 500 euro. Stando a quanto afferma la procura il metodo utilizzato da Proietti è considerabile come mafioso.

Chi si sta occupando del caso è il pm Alberto Galanti il quale ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone. Come riporta il Corriere della Sera, non è solo Proietti quello sotto accusa ma anche i suoi tre figli: Alessandro, Claudio e Federico oltre che Alessandro Ciaiola, Alessandro Pucci, i quali dalle indagini sembrano essere legati a Proietti, e il finanziere Luigi Quaranta. Proprio a quest'ultimo è contestata l'omissione d'atti d'ufficio. Gli altri, invece, sono accusati di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e illecita concorrenza con minaccia o violenza. La procura ha invece chiesto l'archiviazione per i vigili Roberto De Santis e Claudio Pizza, rispettivamente difesi dagli avvocati Francesco Caroleo Grimaldi e Federico Sinagra.

Non è la prima volta che l’ambulante finisce sotto processo. Le accuse erano sempre associazione a delinquere, estorsione e concorrenza sleale. L’ultima volta, però, è stato scagionato già nel corso dell’udienza preliminare.