"Finestre chiuse e condizionatori spenti": l'allarme dopo l'incendio a Malagrotta

Le operazioni di spegnimento dell’incendio nell’impianto di Malagrotta a Roma proseguono e potrebbero andare avanti per giorni, anche se ora la situazione è sotto controllo, come confermano i Vigili del Fuoco che hanno utilizzato anche mezzi speciali per contenere le fiamme. Oggi, intanto, è stata disposta la chiusura degli asili e il Comune ha dato disposizioni di tenere chiuse le finestre e spenti i condizionatori nel raggio di 1 km da Malagrotta. L’incendio nell’impianto di rifiuti di Malagrotta è divampato nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno e ha interessato due capannoni. Ancora ignote le cause del rogo.



L’allarme diossina fa paura

L’Arpa Lazio, l’agenzia che si occupa della sicurezza ambientale, ha avviato i controlli relativi alla qualità dell’aria ma per i risultati ci vorranno almeno un paio di giorni. I timori però sono più che giustificati in quanto il materiale bruciato nel rogo, ossia carta, plastica e altro non riciclabile, fa temere il peggio. Il direttore generale di Arpa Marco Lupo ha spiegato: “A seguito dell'incendio divampato negli impianti di Malagrotta e la successiva nube di fumo che si è sviluppata l'Arpa Lazio si è recata immediatamente nell'area colpita e ha installato dei campionatori che serviranno a verificare eventuali effetti sulla qualità dell'aria. Nelle prossime 24/48 ore si avranno i primi riscontri a partire dalle centraline fisse. Nel frattempo si consiglia ai cittadini residenti nell'area di 1 km di tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni” .

Il Comune: tenete chiuse le finestre e spenti i condizionatori