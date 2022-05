Massaggiatore violenta 21enne durante un trattamento

Una ragazza italiana di 21 anni ha raccontato alla polizia di essere stata violentata in un centro massaggi durante il trattamento che aveva prenotato su internet. La giovane ha denunciato il massaggiatore del centro accusandolo di aver abusato di lei all’interno dell’attività priva di insegna che si trova in zona Cornelia a Roma. Il presunto stupratore sarebbe un uomo italiano di anni 34 che è stato fermato dalla polizia. La 21enne era riuscita a rintracciare l’attività grazie a un annuncio trovato sul web.

Accusato il massaggiatore

Secondo quanto emerso, verso le 12 e trenta di ieri, domenica primo maggio, è stata la stessa vittima ad allertare gli agenti raccontando di essere stata violentata mentre si trovava all'interno di un centro massaggi della Capitale. Le volanti della polizia sono quindi intervenute poco dopo la segnalazione in via Giovanni Battista Somis, e i poliziotti hanno arrestato l'uomo che era stato indicato dalla giovane. La ragazza, una 21enne italiana, ha raccontato che intorno alle 11,30 si era recata nel centro, trovato attraverso un annuncio su internet, e che, mentre era sdraiata sul lettino per ricevere il trattamento concordato, il massaggiatore del centro avrebbe abusato di lei. Come ricostruito dalla polizia, la ragazza è riuscita a scappare e a rifugiarsi in via Giovanni Battista Somis dove ha poi richiesto l'intervento degli agenti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il presunto responsabile che si trovava ancora all'interno del centro e, dopo averlo identificato, lo hanno arrestato.

Avviate le indagini

La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere arrivata in zona circa un'ora prima e di essersi presentata al centro massaggi in tarda mattinata verso le 11,30. Una volta entrata nella struttura, che non ha insegne visibili, è stata fatta accomodare in una stanza per ricevere il trattamento. Durante il massaggio però il dipendente incaricato di svolgerlo avrebbe iniziato a toccarla e a palpeggiarla in modo sempre più violento fino ad arrivare ad abusare di lei sessualmente. Le indagini da parte degli investigatori sono ancora in corso per accertare quanto esattamente sia accaduto all’interno del centro massaggi e per appurare se l'uomo accusato dalla presunta vittima abbia già dei precedenti di questo genere.

