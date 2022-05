Un romeno gli ruba la bici da 2mila euro e il membro dei Casamonica lo fa arrestare

Sarà stato strano per la polizia rispondere a una richiesta di aiuto da parte di un membro della grande famiglia dei Casamonica. L'uomo, Amabile Casamonica di 48 anni, aveva chiamato per un furto subito da un ladro che aveva portato via la sua bici elettrica parcheggiata in una via trafficata del Quadraro.

La vittima è un componente della numerosissima famiglia dei Casamonica oramai nota e temuta per i suoi trascorsi criminali. Nello scorso settembre, infatti, gran parte dei membri sono stati condannati per associazione mafiosa. Amabile, però, è sempre apparso estraneo ai fatti per cui i membri della sua famiglia si sono trovati sul banco degli imputati.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso verso le 18. Probabilmente ignaro di chi fosse il proprietario, Lazar Bogdan Bejinaru, 39enne originario della Romania, notando il mezzo dal valore di quasi 2mila euro legato a un palo, ha rotto il lucchetto e, seduto a bordo del mezzo, è sfrecciato via. Nel frattempo il 48enne, che aveva visto tutta la scena, ha iniziato a correre per fermare il ladro, ma senza risultati. Il mezzo, infatti, essendo elettrico, può arrivare a toccare velocità elevate.

Affranto, il Casamonica è tornato indietro pensando ormai che tutto fosse perduto e ha rinunciato all'inseguimento. Subito dopo però, passeggiando tra le vie del quartiere, ha scorto un viso familiare e ha riconosciuto il delinquente. A quel punto, quindi, ha chiamato gli agenti della polizia che sono intervenuti sul posto e hanno ammanettato il romeno mentre veniva rimproverato dalla vittima. Questi, denunciato per furto, verrà giudicato dai magistrati di piazzale Clodio il prossimo giugno, intanto per l'uomo è stato disposto il provvedimento cautelare dell’obbligo di firma.