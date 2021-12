Set fotografico finisce in tragedia: morta 19enne

Una ragazza di soli 19 anni è morta lo scorso 2 dicembre sulla terrazza condominiale di un palazzo a Monteverde. Francesca Romana Tomassini, questo è il suo nome, era una studentessa delle Belle Arti. Si era data appuntamento con Matteo G., 30 anni e fotografo di professione, in viale dei Quattro Venti, dove il ragazzo abita in un appartamento al pianterreno.

Avevano già parlato via chat qualche mese prima e lui le aveva scattato qualche fotografia. Si erano risentiti a inizio dicembre per organizzare un altro set. Sembrava andasse tutto per il meglio fino a quando sono saliti in cima al palazzo di sei piani. Improvvisamente si è abbattuto sulla Capitale un nubifragio: " Io sono saltato da un muretto per cercare un riparo, lei ha fatto lo stesso ma è finita sul lucernario. Il vetro ha ceduto ed è caduta di sotto, nella tromba dell'ascensore ", ha raccontato il fotografo durante l'interrogatorio con la polizia. Per il momento le forze dell'ordine investigano. Sembra prevalere la pista dell'incidente, per adesso infatti il fotografo non è tra gli indagati.

La polizia scientifica, riporta il Corriere della Sera, ha svolto un sopralluogo nel palazzo e sembra che sia riuscita a ottenere gli elementi chiave per ricostruire quanto accaduto. " La polizia è rimasta qui da noi per ore, ci saremmo aspettati che la notizia fosse riportata dai telegiornali, invece niente. Allora -racconta un'inquilina- abbiamo deciso di ricordare quella povera ragazza con una veglia di preghiera che abbiamo organizzato nella piccola cappella all'interno del condominio ". Altri, invece, raccontano che quel giorno il fotografo poco dopo le 11 di mattina era salito sul terrazzo condominiale con la giovane: " avendo la disponibilità delle chiavi di entrambe le porte di accesso, della scala A e della B: sono andati nella seconda ". Il corpo è stato recuperato più tardi dai vigili del fuoco.