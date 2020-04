Organizzano per Pasquetta un festino in garage: denunciati 15 studenti

Si divertivano senza rispettare le regole da coronavirus. Un festino di Pasquetta, in piena regola, con musica a tutto volume e con bottiglie di birra e super alcolici che passavano di mano in mano. È il party che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frascati, hanno interrotto nel pomeriggio di ieri in un garage in zona Romanina, alla periferia Sud della capitale.

A essere identificati e multati sono stati quindici studenti fuori sede, tutti con domicilio nella stessa palazzina. Tutti dovranno pagare una penale "per la violazione delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19", redarguiti verbalmente sono stati invitati a rientrare presso le rispettive abitazioni. I militari sono arrivati in via Mario Angeloni, a seguito di una segnalazione dei vicini per rumori molesti. Quando hanno fatto accesso al garage si sono trovati di fronte a una festa clandestina in pieno svolgimento.

A tradire i ragazzi e a portare sulle tracce della loro festa le forze dell’ordine, la musica troppo alta. Il party organizzato dai ragazzi multati alla Romanina è uno dei pochi episodi di violazione delle norme imposte per limitare il contagio: gli appelli a evitare pranzi familiari, grigliate tra amici e gite fuori porta per Pasqua e Pasquetta sembrano aver funzionato. E i cittadini sono stati anche in questa occasione decisamente disciplinati.

Oltre 14mila verifiche eseguite ai vari posti di blocco, nei parchi e nelle attività commerciali ed appena 162 violazioni, ovvero l’1,16% dei controllati non era in regola. Sono i dati della polizia locale di Roma capitale relativi ai controlli di Pasquetta per il rispetto delle misure anti contagio previste dal decreto della presidenza del Consiglio. Non sono mancati i furbetti. A ridosso della pineta di Castel Fusano una coppia, appartata a bordo di una vettura sul ciglio della strada, è stata sorpresa dagli agenti della polizia municipale. Una pattuglia ha notato due persone all’interno di un veicolo in prossimità della pineta di Ostia: a bordo un trans di 31 anni con un cliente.

Quest’ultimo è stato sanzionato, mentre il trentunenne di nazionalità brasiliana, privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici di fotosegnalamento del comando generale. Nei suoi confronti sono emersi diversi precedenti a carico: ricercato per rapina, lesioni e tentato omicidio. Per lui l’autorità giudiziaria ha disposto la traduzione immediata presso il carcere di Regina Coeli, in quanto individuo ritenuto aggressivo e privo di freni inibitori, dunque pericoloso.

A questo caso di disobbedienza alle regole se ne aggiunge un altro. Un inseguimento ha avuto per protagonisti degli agenti nell’area verde di via dell’Appia Antica, all’altezza del quartiere Quarto Miglio. Un agente è stato costretto a rincorrere un runner che, avvistate le pattuglie, si era dato alla fuga tentando di disperdersi nei prati. Grazie all’ausilio di un drone, messo a disposizione dalla protezione civile, è stato possibile individuare con precisione l’uomo, che è stato fermato e sanzionato.