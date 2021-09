Arrivano i droni col termoscanner per scovare i malati in spiaggia

I cieli di Roma, o meglio quelli del litorale di Ostia, hanno rischiato per un attimo di vedere il passaggio dei primi droni sanitari. Almeno per il momento però il progetto sembra essere naufragato, acausa del meteo avverso. I droni si sarebbero infatti dovuti levare nei cieli domani, sabato 4 settembre, e anche domenica 5.

Sulle pagine social della Asl Roma 3 si leggeva fino a ieri sera: “Controllo delle temperature sul litorale di Ostia” . Ma poche ore dopo è comparsa un’altra comunicazione: “A causa delle cattive condizioni meteorologiche previste per il fine settimana, ci vediamo costretti a rimandare le attività di sperimentazione col drone sui Lidi di Ostia”. Ovviamente la pagina è stata subissata di commenti, sia ironici che alquanto preoccupati. Secondo quanto comunicato fino a ieri, per il primo fine settimana di settembre l'azienda ospedaliera aveva organizzato un volo di ricognizione sul litorale di Ostia dalle 11 del mattino alle 16 del pomeriggio, tra il chiosco del Coconait e lo stabilimentro Plinius. La sperimentazione sembra al momento solo rimandata.

Come funzioneranno i droni

Sulla pagina della Asl era stato anche spiegato: “Il drone viaggerà a un’altezza non inferiore a 25m dal livello dell’acqua e a una distanza non inferiore a 30m dalle persone. Il controllo della temperatura avverrà in modo automatico da parte del dispositivo Ostia sulla spiaggia” , attraverso una telecamera termica a circuito chiuso. Nel momento in cui il drone dovesse rilevare una temperatura corporea alterata, e quindi di un soggetto a rischio contagio, l’apparecchio avviserà direttamente il personale sanitario dei lidi chiedendo l’intervento immediato per accertarsi delle condizioni di salute di chi ha fatto scattare l’allarme, e chiedendo di sottoporsi il più presto possibile a un tampone. Oltre che sanitario, il drone può anche diventare bagnino all’occorrenza, controllando le persone in acqua. Oppure controllando che vengano rispettate le norme di sicurezza, prima tra tutte il distanziamento anche in spiaggia. Il drone è supervisionato da due persone, il tecnico che pilota l'apparecchio e un medico che, in caso di necessità, può comunicare con il personale presente negli stabilimenti e con il 118.

Il problema della privacy

Come riportato da Repubblica, Giulio Maria Ricciuto, primario di pronto soccorso del Grassi, ha spiegato che “si tratta di una forma di assistenza sanitaria innovativa e integrata che permette a un operatore sanitario unico, da remoto, di rilevare malori e indirizzare il bagnino laddove c'è una criticità, in modo da dare una prima assistenza rapida, immediata e contemporaneamente una prima forma di triage”. Ma c’è il problema riguardante la privacy. Nessuno sembra abbia richiesto ufficialmente un parere al garante. Qualcuno potrebbe opporsi al fatto di essere guardato dall’alto anche mentre si rilassa sulla sabbia o cerca di mantenersi a galla in acqua. Un esperto di privacy ha spiegato che “è un caso limite dove non sembra esserci base giuridica visto che c'è un trattamento di dati personali anche invasivo, perché i bagnanti non vengono informati” . L’anno scorso molti di noi ricordano i droni della polizia locale sorvolare le città, come Roma e Milano, per vigilare e controllare spostamenti e assembramenti vietati in periodo di lockdown. In quel caso c’era stata l’autorizzazione da parte del governo e di Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

D'Amato: "Su Ostia nessun drone"

Alessio D'Amato, l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ha scritto in una nota: "Su Ostia non ci sarà alcun volo di drone, è un'iniziativa autonoma della Asl Roma 3 che non rientra nella programmazione dell'Unità di Crisi Covid-19. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha chiesto una relazione al Direttore Generale della Asl". Ha inoltre aggiunto che "attualmente le uniche sperimentazioni condivise, con l'ausilio dei droni, riguardano il trasporto di medicinali e sono state fatte dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù".

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?