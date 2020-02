Botte e calci alla compagna: preso un 29enne

Un giovane di 29 anni è stato arrestato nel quartiere Primavalle per violenze nei confronti della compagna. Calci alle gambe, al fianco ed uno in pieno volto. Fortunatamente la giovane non ha riportato gravi conseguenze fisiche. L'episodio si è verificato nella notte del 24 febbraio 2020. Le urla della 30enne, causate dalle vessazioni da parte del suo compagno, hanno svegliato i vicini di casa. La donna ha trovato attualmente rifugio presso l'abitazione di uno di questi. Due pattuglie della polizia di stato hanno immediatamente raggiunto le vicinanze di Nostra Signora di Guadalupe. Come si legge dall'agenzia Lapresse, l'uomo è stato trovato in casa, con alcune ustioni alle mani, dagli agenti dei commissariati Borgo ed Aurelio. Il 29enne risulta essere originario di una delle ex repubbliche sovietiche. In casa del giovane è stata rinvenuta anche una serra atta alla coltivazione della marijuana. Per la prosecuzione degli opportuni accertamenti, l'uomo è stato condotto presso il commissariato di Primavalle. Il giovane è risultato essere recidivo, in quanto è emerso che avrebbe già in passato attuato ulteriori azioni di violenza nei confronti della compagna. Acquisiti tutti gli elementi necessari, il ragazzo è stato tratto ufficialmente in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Regina Coeli.

Primavalle, botte e calci alla compagna: arrestato 29enne

