Raccolta rifiuti e trasporti: i cittadini bocciano Roma

Nella Capitale le criticità strutturali restano irrisolte e non lasciano ben sperare i residenti per l’immediato futuro. L’indagine effettuata dall’Acos, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali, è impietosa. I dati sono inequivocabili e confermano i tanti disagi sofferti dalla Capitale. Lo studio ha coinvolto circa 5mila cittadini dai 15 anni a salire, intervistati nel periodo tra maggio e ottobre 2021. Il giudizio su servizi pubblici essenziali come raccolta dei rifiuti e trasporti resta ampiamente insufficiente. Autobus e tram raccolgono solo il punteggio di 5,7, mentre va meglio per la metropolitana che raggiunge uno striminzito 6,1.

Buio totale per la raccolta dei rifiuti che ha un voto molto basso (4,6), così come lo spazzamento delle strade (4,7). Avere le arterie cittadine pulite, come riporta il Corriere della Sera, è la priorità dei residenti. Questo servizio è stato richiesto dal 96% degli intervistati. A seguire si ambisce al miglioramento della raccolta dell’immondizia (88% dei cittadini) e dei trasporti pubblici (67%). I romani più contenti sono quelli che abitano nel primo municipio, che assegnano un voto complessivo si poco superiore alla sufficienza (6,4). Al contrario i più delusi sono quelli dell’ottavo municipio, unico a non raggiungere un voto positivo (5,9).

I giudizi negativi dei residenti sono condizionati anche dalla mancata crescita della raccolta differenziata, aumentata solamente di cinque punti (dal 41% al 46%) negli anni che vanno dal 2015 al 2021. Su questo punto, però, le istituzioni locali precisano che il pessimo risultato è da ascrivere anche al comportamento incivile dei cittadini, dato confermato dall’indagine dell’Acos. Solo il 36% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di effettuare correttamente la raccolta differenziata in strada. Meglio il servizio porta a porta, rispettato dal 70,6% dei residenti. In aumento anche gli atti di inciviltà sia al centro sia nelle periferie, soprattutto per quanto riguarda le deiezioni canine e il conferimento errato delle buste della spazzatura nei cassonetti.