Racket dei biglietti al Colosseo e ai Musei Vaticani: allarme a Roma

A Roma dilaga il fenomeno del racket dei biglietti per le principali attrazioni artistiche e culturali della Capitale, dal Colosseo fino ai Musei Vaticani. Un mestiere, quello del "bagarino", mai andato a scomparire, anzi. A Roma, come denunciato da Il Messaggero, è possibile ascoltare proposte di vendita di biglietti anche a poca distanza dalla biglietteria ufficiale. E i turisti vengono truffati.

E se un tempo i distributori di biglietti puntavano sul fatto di consentire ai clienti di saltare la fila, adesso arrivano anche promesse di "No sold-out" e di entrata garantita. I bagarini hanno inoltre fatto un salto di qualità: adesso parlano perfettamente inglese e spagnolo, così da poter comunicare meglio con la principale fetta di acquirenti.

" La pandemia ha portato un grande cambiamento rispetto ad anni fa: i biglietti possono essere comprati solo online e non è più possibile acquistarli alle casse in loco" , spiega a Il Messaggero Isabella Ruggiero presidente dell'Agta. "L'obbligo della prenotazione e l'eliminazione delle casse ha vari aspetti positivi: permette di gestire al meglio il numero di biglietti, di spalmare i flussi e di evitare le file. Ma contrasta in parte il bagarinaggio perché i salta-fila erano quelli che si avvantaggiavano di più dalla vendita in loco" , aggiunge.

Con questo sistema molti turisti arrivano già provvisti di biglietto, ma c'è ancora una parte su cui i venditori abusivi riescono ad aver presa. In possesso di mezzi tecnologici e finanziari, sono gli stessi bagarini che riescono ad acquistare numeri consistenti di biglietti online, una volta che vengono immessi. In breve sui siti compare il "tutto eusaurito", ed è così che i venditori entrano in azione.

Ma chi sono i bagarini di oggi? Adesso a tenere banco sono soprattutto stranieri provenienti dall'Est Europa, come romeni e serbi, anche se non mancano gli italiani. Ci sono poi pakistani e indiani, che si occupano principalmente dell'attività di adescamento. In zona Colosseo li si trova principalmente sul lato tra via dei Fori Imperiali e l'Arco di Costantino, o direttamente all'uscita della metro Colosseo. Si parla di 35 euro per una visita al primo livello se si paga in contanti, mentre col poss si sale a 40 euro. "I biglietti del tour al Colosseo con la visita ai sotterranei, che sono i più richiesti, e che costano da tariffa istituzionale 24 euro, li rivendono a 90-100 euro" , spiega Isabella Ruggiero.