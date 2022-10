Rapinato e stuprato dal branco: è caccia agli aggressori

Uno studente 22enne, ritrovato da un passante in stato di choc e con il viso tumefatto, ha raccontato di essere stato rapinato e stuprato dal branco. Secondo quanto affermato dalla presunta vittima, lo stupro sarebbe avvenuto alle prime luci dell’alba di sabato mattina nel quartiere universitario di San Lorenzo. La polizia sta indagando e cercando di verificare quanto riportato dal giovane, uno studente italiano, che è stato soccorso e portato al Policlinico Umberto I in codice rosso.

Soccorso da un passante

Secondo quanto appurato da RomaToday lo studente, in evidente stato di choc e disorientato, è stato notato e soccorso da un passante residente di San Lorenzo. A questa persona, che ha poi deciso di chiamare il personale sanitario, il 22enne ha raccontato sia della rapina che della violenza sessuale subiti. Sul luogo, tra via dei Luceri e via Tiburtina, è quindi giunta un'ambulanza del 118. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti del reparto volanti della questura di Roma, che hanno ascoltato il ragazzo e il passante, raccogliendo la denuncia.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, lo studente aveva trascorso la serata in alcuni locali della zona del Colosseo e dopo era salito a bordo di un taxi per raggiungere San Giovanni. Aveva poi proseguito noleggiando un monopattino, arrivando fino a San Lorenzo, prima che il mezzo elettrico si fermasse.

Volevano altri soldi

A quel punto, da quanto raccontato dal giovane a più persone, sarebbe stato rapinato da un trio di ragazzi che gli hanno portato via sia il telefonino che l’orologio. Visto il magro bottino, lo avrebbero scortato al bancomat per prelevare soldi dal suo conto ma, dopo che l’operazione di prelievo è fallita, forse in preda all'ira, lo hanno portato in un luogo isolato e uno del trio lo avrebbe stuprato.

Gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma, che stanno indagando sul caso, hanno aperto un'indagine per cercare di risalire all'identità degli aggressori. La polizia ha anche acquisito i video registrati dalle varie telecamere di sicurezza presenti nella zona in cui sarebbero avvenute sia la rapina che la violenza sessuale ai danni del giovane. I medici del policlinico che hanno preso in cura il 22enne hanno fatto una prognosi di 30 giorni. I cittadini residenti a San Lorenzo, che hanno sentito le urla del giovane, hanno spiegato al quotidiano romano che "episodi come questi vanno segnalati perché San Lorenzo è un quartiere dimenticato da tutti e lasciato allo sbando".

La stessa sera, alla Garbatella, una 40enne sarebbe stata stuprata da un uomo dopo che aveva passato alcune ore in compagnia di amici. La donna, allontanatasi un attimo dal gruppo per recuperare un oggetto dimenticato in auto, sarebbe stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto, sbattuta contro lo sportello della vettura e quindi violentata.

