Rom fuori controllo: sassi contro i vigili

Sassi contro i vigili. È quanto accaduto nel campo rom di via Salone, a Roma, dove alcuni occupanti della baraccopoli hanno scagliato pietre di grosse dimensioni in direzione di una pattuglia della polizia locale. " È intollerabile quanto accaduto. Tutta la mia solidarietà agli agenti colpiti e a tutto il Corpo di Polizia Locale, da anni scudo umano di scelte scellerate di una certa parte politica che ha permesso lo sviluppo di zone franche nella Capitale ", ha commentato l'accaduto Laura Corrotti, consigliere leghista della Regione Lazio.

La sassaiola

L'aggressione si è verificata attorno alle ore 20 di ieri sera. Nel mirino dei rom è finita una pattuglia del VI gruppo Torri della polizia locale in servizio all'esterno dell'accampamento. I sassi, alcuni di dimensioni notevoli, sono stati scagliati di là dalle mura di cinta del campo in direzione dei vigili. Uno dei massi ha rischiato di colpire gli agenti che, per fortuna, sono riusciti a schivarlo senza conseguenze. Tuttavia una volante ha riportato alcuni danni alla carrozzeria.

La denuncia

A denunciare per primo l'accaduto è stato Marco Milani, segretario romano aggiunto del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale). " Il masso scagliato contro i colleghi impegnati nel piantonamento del campo nomadi di via di Salone, cui va tutta la nostra solidarietà - ha spiegato con una nota rilanciata da Roma Today - riporta alla luce una serie di annosi problemi che vanno dai piantonamenti di facciata richiesti agli ingressi dei campi ai caschi bianchi romani, fino ai mancati riconoscimenti legislativi e contrattuali, dei particolari rischi cui si espone chi svolge una attività di sicurezza urbana, rispetto al resto dei lavoratori comunali ".

"Chiediamo chiarezza"