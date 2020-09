Quel rom (con la Tbc) in fuga: "Pericolo focolaio in tutta Roma"

Un rom affetto da tubercolosi (Tbc), e con polmonite sospetta, è scappato dal pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. Polizia e carabinieri hanno immediatamente dato seguito alle ricerche in tutta la Capitale ma del fuggitivo ancora nessuna traccia: l'allerta è massima per il rischio di contagio.

Cosa è successo

L'allarme è scattato martedì pomeriggio quando i sanitari che lo avevano in carico per accertamenti hanno notato il letto vuoto. Da quel momento è partita la caccia all'uomo nella struttura a cui è seguita, nelle ore successive, la denuncia formale di scomparsa alle autorità. Stando a quanto si apprende da Il Messaggero, si tratterebbe di un rom residente nel campo di Tor Quinto che, però, è stato smantellato lo scorso agosto dopo una maxi-operazione di sgombero dei vigili urbani. Il paziente non avrebbe fornito ulteriori generalità dopo l'accesso in Pronto Soccorso per cui si brancola nel buio per le ricerche. Intanto, dal presidio ospedaliero capitolino hanno assicurato che l'esito del tampone Covid a cui è stato sottoposto da prassi il fuggitivo ''è risultato negativo''.

Pericolo contagio

L'allerta resta altissima per il pericolo di contagio. Polizia e carabinieri hanno diramato l'avviso in tutta la città. " L'uomo potrebbe essersi spaventato perché, come hanno riferito i medici, non parlava correttamente l'italiano - spiegano gli investigatori all'inviata de Il Messaggero e aggiungono - Il sospetto è che non abbia capito cosa stesse accadendo e per questo è scappato. I medici si sono allertati subito e questo ci ha permesso di stringere il cerchio delle indagini ".

Le ricerche