Roma, aizza il suo pitbull contro il proprietario e ruba nel negozio

Una 46enne si è recata in un negozio in compagnia del suo cane, un pitbull, e ha rubato alcune bottiglie di alcolici. Quando il proprietario dell’attività, di origini bengalesi, che già conosceva la donna, l’ha bloccata all’uscita per vedere la refurtiva che aveva nascosto sotto il cappotto, la 46enne ha aizzato il suo cane contro l’uomo, facendolo azzannare dal molosso. Un veloce comando è bastato per dare al pitbull l’ordine di attaccare il poveretto che è stato morso al ginocchio. La donna ha così approfittato della situazione per uscire dal minimarket sulla via Boccea e allontanarsi con il suo cane e il bottino.

Il pitbull ha scodinzolato ai carabinieri

Il titolare del supermercato e altri clienti hanno subito allertato il 112 che in pochi minuti ha fatto arrivare sul posto una macchina dei carabinieri. I militari hanno individuato la donna con il cane a pochi metri di distanza dal negozio rapinato poco prima. Il pitbull era adesso mansueto e per nulla mordace, dimostrazione del fatto che la sua aggressività era stata data solo dall’ordine della sua padrona. Intanto nel minimarket è arrivata anche un’ambulanza con il personale sanitario che ha deciso di trasportare il bengalese, ferito al ginocchio, presso l’ospedale Cristo Re dove i medici lo hanno medicato con alcuni punti di sutura e dimesso con una prognosi di circa una ventina di giorni.

Il comando e l'attacco feroce del molosso

Secondo quanto riporta Il Messaggero un testimone ha raccontato ai carabinieri: “È stato una questione di momenti, mi trovavo all'interno del negozio ed ho visto quel cane trasformarsi in una bomba. Ha prima ringhiato verso il bengalese e poi si è avventato ad una gamba. C'è voluto qualche secondo perché il molosso lasciasse la presa. È stata una cosa impressionante”. Invece con i militari il pitbull si è mostrato particolarmente docile, si è fatto accarezzare e ha continuato a scodinzolare. Non ha neppure opposto resistenza all’arresto della sua padrona che è poi risultata vicina al coma etilico. La donna è stata portata in ospedale dove i medici l’hanno aiutata a riprendersi. Il magistrato di turno ha posto la 46enne agli arresti domiciliari, e il cane è stato affidato nuovamente alla donna, proprio perché risultato non pericoloso. L’arrestata verrà adesso processata per direttissima e, qualora dovesse finire in carcere, il pitbull potrebbe andare in canile.

