Roma infestata dai topi: ecco cosa succede a Montesacro

La cura Gualtieri ancora non funziona: il problema della città di Roma, oltre alle buche e ai mezzi pubblici, sono i topi che scorrazzano liberi per i marciapiedi dei quartieri della Capitale.

Ecco la colonia di topi

Il filmato che abbiamo girato mostra la situazione alle ore 19.30 di lunedì 6 dicembre 2021 nel quartiere Montesacro - Talenti all'incrocio tra via Olindo Guerrini e via Dario Niccodemi a due passi da una palestra molto conosciuta e frequentata da centinaia di persone che parcheggiano le loro auto accanto al marciapiede infestato da una colonia di topi che, incuranti del traffico e della gente, si procurano il cibo neanche fossimo in aperta campagna o sulle sponde del Tevere. Ne abbiamo contati almeno dieci ma potrebbero essere molti di più, e fanno la spola con i cespugli appena dietro dove, presumibilmente, avranno le loro tane.

Un problema che dura da anni

Nell'elegante quartiere residenziale di Montesacro, a una decina chilometri dal cuore di Roma, ci sono varie attività tra cui bar, edicole, fiorai: difficile da immaginare come si possa salire sulle auto parcheggiate lungo la strada o sul piazzale con i topi accanto a fare "banchetto". La cosa grave è che dove abbiamo visto i topi non c'erano né cassonetti dell'immondizia né tombini: probabile, purtroppo, che la colonia di roditori "abiti" davvero nascosta tra cespugli e tane in mezzo alla gente.

Stavolta, però, non si può mica incolpare la Raggi, ormai ex sindaco da più di un mese e mezzo. Il problema dei topi a Montesacro, però, è attuale ma non è la prima volta che accade: come riporta Leggo, infatti, un'invasione di questi animali avvenne anche nel 2019 in pieno periodo estivo nel mese di agosto. All'epoca la situazione era stata definita "emergenziale" con la gente spaventata anche di far passeggiare il proprio cane per timore di fare strani incontri. " Negli ultimi 6 mesi, tornando a casa di sera, in Via Alfredo Panzini ne ho visti tantissimi attraversare la strada ", affermò Lorena nel 2019, che abita nel quartiere. " Non erano topolini di campagna, ma toponi giganti ", disse al quotidiano romano un altro abitante di zona. " Quando getto l’immondizia sbatto sempre i piedi per spaventarli prima di avvicinarmi ", disse Marco.

Insomma, dai cinghiali di Roma Nord ai topi di Montesacro il passo è breve. Speriamo che, almeno prima delle festività natalizie, il regalo per il quartiere e altre zone della città in cui dovesse esserci la stessa problematica sia quello di una disinfestazione che possa allontanare definitivamente i roditori.