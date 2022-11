Roma-Lazio, è alta tensione in vista del derby

Domenica alle ore 18 ci sarà il derby di Roma tra la squadra di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri. La tensione tra le due tifoserie è altissima. Sugli spalti ci saranno oltre 62000 tifosi, di cui 16000 della Lazio che giocherà questo primo derby della stagione in "trasferta". L’Olimpico sarà diviso in tre aree d’accesso, con circa mille agenti in campo e l’allerta delle forze dell'ordine per l’arrivo di tifoserie straniere.

Secondo quanto riporta il Messaggero è tutto pronto sul fronte ordine pubblico. Dopo un vertice in Prefettura sono state messe sul tavolo le prime misure necessarie a garantire lo svolgimento sereno di tutte le fasi della partita. Poi c'è stato un secondo incontro e nella mattina di sabato un "tavolo tecnico" cui hanno partecipato anche i responsabili dei due club. La zona dell’Olimpico sarà divisa in tre settori di accesso: nord, est e Sud. L'obiettivo è evitare il contatto tra le due tifoserie.

Comunicazioni di servizio

Il Comune di Roma ha attivato il consueto piano trasporti, con divieti di sosta nelle strade intorno al Foro Italico mentre i supporter in possesso del tagliando potranno parcheggiare in due aree loro dedicate: i giallorossi in piazzale Clodio e i biancocelesti in viale XVII Olimpiade. Sotto stretta osservazione delle forze dell'ordine, nelle ore antecedenti alla gara la zona di ponte Milvio dove è previsto come di consueto il raduno degli ultras biancocelesti. Sul fronte opposto, invece, sarà posta la massima attenzione sul Ponte della musica e le vie limitrofe, soprattutto sulla sponda opposta del Tevere. Ma occhi puntati anche sulla zona intorno al Colosseo, il ponte degli Annibaldi e lo Shamrock pub.

Un derby ad alta quota

La Roma ha 25 punti e ha appena passato il turno in Europa League, Lazio a quota 24 punti con l'amarezza della "retrocessione" in Conference League. Questo probabilmente sarà uno dei derby più tirati ed equilibrati degli ultimi anni con i biancocelesti, però, che non potranno contare sullo squalificato Sergej Milinkovic-Savic. Lo stadio sarà vestito a festa. Pronte anche le due spettacolari coreografie con quella della Roma che dovvrebbe coprire tutti i settori dedicati al tifo romanista ad eccezione della curva Sud, che esporrà invece un telone con una immagine di richiamo che chiuderà il cerchio.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini; Abraham, Zaniolo. All.: Mourinho.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.