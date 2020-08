Roma, nonno spara per errore: nipotino in fin di vita

Tragedia questa mattina a Roma dove un nonno ha sparato un colpo di arma da fuoco per sbaglio, andando a colpire il suo nipotino, che non ha ancora compiuto sette anni. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dalle forze dell'ordine, il colpo sarebbe partito per errore, ma la polizia sta ancora indagando. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma dove subirà in giornata una delicata operazione chirurgica.

Il nonno spara al nipotino per errore

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 13 agosto, verso le 10.30, in una abitazione sita in via Val Sillaro a Montesacro, in zona Conca d’Oro, a nord della Capitale. Il nipotino sarebbe arrivato nella casa accompagnato dal papà. Quando quest’ultimo è andato in bagno, il colpo sarebbe partito in modo accidentale dall’arma legalmente detenuta dal nonno 76enne, colpendo il bambino alla testa. Secondo gli investigatori l’uomo stava proprio riponendo la pistola per evitare che il bimbo potesse prenderla per giocare e rischiare di farsi male. Purtroppo però è partito comunque un proiettile che ha colpito il nipote alla nuca. Appena udito lo sparo, il padre, che si trovava in un'altra stanza della casa, è corso dal figlio. Il papà e il bimbo sono residenti a Palombara Sabina.

Immediatamente sul posto sono giunti i soccorritori che hanno trasportato in codice rosso la vittima, dopo averla intubata, al Policlinico Umberto I dove dovrà subire un delicato intervento chirurgico. Il nonno è sotto choc per quanto accaduto, l'uomo è riuscito solo a raccontare ai poliziotti che il colpo è partito in modo accidentale mentre stava riponendo la pistola. Quando è arrivato il personale sanitario del 118 il bambino era ferito a terra, ma ancora cosciente, nonostante la profonda ferita alla testa. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti del commissariato Fidene e i colleghi del Reparto Volanti. La polizia scientifica si sta occupando di effettuare tutti i rilevamenti del caso all’interno dell’appartamento dell’anziano, per appurare l’esatta dinamica della tragedia avvenuta questa mattina e accertare le parole del 76enne.

