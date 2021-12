Roma, uomo investito da un treno in metropolitana

Questa mattina un uomo è morto a Roma dopo essere stato investito da un treno della Metro B. La tragedia sarebbe avvenuta verso le 8,40 di oggi, mercoledì primo dicembre, alla fermata Circo Massimo. Sul luogo del grave incidente sono giunti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e il personale medico del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte della vittima, un giovane di 32 anni.

Suicidio o incidente

Per il momento non si sa ancora se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un terribile incidente. Ascoltato dagli agenti di polizia il conducente del convoglio avrebbe detto di aver visto l’uomo lanciarsi sui binari all'arrivo del treno che viaggiava in direzione Termini. Il dipendente dell’Atac avrebbe quindi tentato una brusca frenata di emergenza senza però riuscire a evitare il forte impatto, costato la vita all'uomo. Le sue parole sarebbero state confermate anche da altri passeggeri che si trovavano sul posto al momento della tragedia. Alcuni testimoni hanno infatti raccontato a RomaToday: "Stavo sul treno ad un certo punto il treno ha suonato forte, poi abbiamo sentito una frenata brusca e si è sentito un sobbalzo, doppio”. Almeno per ora gli investigatori continuano a seguire tutte le piste, compresa l’ipotesi del suicidio.

Bloccata la metropolitana B

L’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma ha pensato di fermare la Metro B, così da poter dare modo agli uomini della polizia Scientifica di effettuare tutti i rilevamenti del caso necessari alle indagini. La linea B della metro è stata bloccata da Castro Pretorio a San Paolo dalle 8 di questa mattina. I disagi si sono sono sentiti su tutta la tratta. La municipalizzata ha inoltre attivato un servizio bus in entrambi i sensi di marcia, tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio. Ovviamente, a quell’ora della mattina in cui si è verificato il dramma le navette sono state letteralmente prese d’assalto dai pendolari che dovevano raggiungere il posto di lavoro. Solo l’intervento dei vigili del fuoco, iniziato alle 9,30, potrà liberare il corpo del 32enne dalle lamiere. La vittima è infatti rimasta incastrata sotto la motrice del treno.

Le forze dell’ordine hanno acquisito tutti i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate nella fermata della metropolitana interessata. Sui social Atac ha avvertito gli utenti confermando la sospensione della circolazione sulla linea B tra le stazioni di Castro Pretorio e San Paolo, compreso quindi lo snodo di Termini dove è attiva solamente la linea A. Come reso noto dall’azienda i bus sostitutivi sono situati nei pressi delle stazioni della metro.

