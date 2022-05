"La salma è sparita, è in una fossa comune": prima la scoperta choc poi la beffa

Può succedere di tutto, persino che la salma di un caro defunto "sparisca". È l'agghiacciante scoperta in cui si sono imbattuti i familiari di una 76enne romana, deceduta l'8 ottobre del 2020, per la quale era stata chiesta la cremazione. I parenti non hanno mai ricevuto l'urna con le ceneri scoprendo, a un anno dal funerale, che l'anziana era stata seppellita in una fossa comune del cimitero Flaminio, a Roma. Il fratello e la sorella della vittima hanno denunciato l'agenzia funebre a cui si erano rivolti per truffa, sottrazione di cadavere o, in alternativa, occultamento di cadavere. In procura è stato aperto un fascicolo investigativo per accertare le eventuali responsabilità delle persone coinvolte. Le indagini del caso sono affidate ai carabinieri di Ostia.

Il caso

La storia, a dir poco surreale, è stata raccontata da Valeria Di Corrado sulle colonne de Il Messaggero. I fatti risalgono all'autunno 2020, in piena pandemia. La 76enne, ricoverata nella Clinica delle Rose, versa in condizioni di salute molto precarie. L'8 ottobre i sanitari della struttura informano i parenti del decesso. " In quell'occasione - si legge nella denuncia presentata in Procura dai familiari - fummo subito contattati dalla Rsa che, oltre a informarci dell'accaduto, ci suggeriva, qualora ne avessimo avuto bisogno, un'agenzia funebre i cui addetti, a loro dire, si erano presentati presso la struttura e resi disponibili a occuparsi dei funerali e della sepoltura di nostra sorella ". Non conoscendo altre agenzie e, peraltro, presi dallo sconforto in quel triste momento, i familiari decidono di affidarsi all'agenzia che era stata loro suggerita, la San Giovanni dei fratelli Bruni. Pagano in anticipo tutte le spese, sia per il funerale che per la cremazione, esborsando complessivamente 2mila e passa euro. " Ci fu detto dagli addetti dell'agenzia funebre che a breve, o comunque al massimo entro un paio di mesi, saremmo stati contattati ", mettono nero su bianco i familiari della 76enne.

La scoperta