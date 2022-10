Sassi contro il bus, paura a bordo: secondo caso in pochi giorni

Si sono vissuti attimi di paura questa mattina a bordo del bus 9737 della Roma Tpl, divenuto bersaglio di una sassaiola e rimasto danneggiato.

La vettura, in servizio lungo la linea 057, stava percorrendo via San Biagio Platani a Tor Bella Monaca, quando è stata presa d'assalto dai vandali. Sono all'incirca le ore 7 del mattino, quando alcuni ignoti iniziano a scagliare oggetti contundenti contro il mezzo pubblico, mandando letteralmente in frantumi il finestrino del conducente. Per fortuna l'autista, particolarmente scosso dopo l'accaduto, non è rimasto ferito, così come i passeggeri che al momento dell'assalto si trovavano all'interno dell'autobus.

Dopo un più che giustificato attimo di choc iniziale, il conducente della Roma Tpl ha contattato le forze dell'ordine per segnalare quanto accaduto. Sul posto gli uomini della polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per poter beneficiare di qualche informazione utile all'identificaszione dei responsabili. Non è stato ancora chiarito dagli inquirenti, occupati nelle indagini, quale genere di oggetti sia stato utilizzato dai vandali, anche se l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di semplici sassi. Dopo l'ispezione da parte delle forze dell'ordine e di alcuni responsabili della Roma Tpl, la vettura 9737 è stata riportata in deposito, nell'attesa di essere sottoposta alle riparazioni del caso.

Sulla pagina Facebook "Quelli della Roma tpl, Cotri e consorziate", nella quale è stato caricato il video con le immagini dei danni riportati dal bus, alcuni cittadini si sono lamentati per l'accaduto. "Tutti i giorni o quasi dal campo rom di via candoni c'è il lancio di sassi contro bus e autisti, il problema è stato mai risolto? NO" , attacca un utente. "Adesso tutti faranno titoloni sui quotidiani solidarietà da parte di tutti" , rincara la dose un secondo, "ma in sostanza non cambia e non cambierà mai nulla".

Un caso non isolato