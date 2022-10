Scarcerato Spada, il boss della testata: fuochi pirotecnici a Ostia per festeggiarlo

A cinque anni dall’aggressione ai danni del giornalista Rai Daniele Piervincenzi, Roberto Spada, reggente dell’omonimo clan, è uscito dalla casa circondariale di massima sicurezza di Tolmezzo, in provincia di Udine, ed è ritornato da uomo libero a Ostia. La scarcerazione del boss è stata festeggiata in città con i fuochi d’artificio, a conferma della forte influenza sul territorio dell’organizzazione criminale. Roberto Spada era balzato agli onori della cronaca nazionale nel 2017 quando, in diretta televisiva, aveva colpito con una testata l’inviato della trasmissione Rai Nemo-Nessuno escluso e preso a sprangate l’operatore video Edoardo Anselmi.

L’episodio ebbe molto clamore diventando virale sul web e portò all’arresto di Spada, rinchiuso prima nel carcere di Regina Coeli e poi in quello di Tolmezzo. Il giornalista Piervincenzi era arrivato a Ostia in piena campagna elettorale e il servizio si occupava di Casa Pound e dei presunti collegamenti con i clan del luogo. Spada, intervistato dall’inviato, reagì in maniera violenta dando una testata a Piervincenzi che gli provocò la rottura del setto nasale. Non contento, con una spranga di ferro colpì anche l’operatore Anselmi. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, il boss fu indagato per i reati di lesioni e violenza privata aggravati dai futili motivi e dal metodo mafioso e successivamente tratto in arresto.