Incidente per Travaglio, la sua auto tra i tavoli di un locale

Incidente automobilistico per Marco Travaglio, che nel pomeriggio di oggi, sabato 30 luglio, è rimasto coinvolto nello scontro con un'altra auto in zona Trastevere a Roma. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sulla quale stanno indagando gli uomini della polizia locale di Roma Capitale. Quel che si sa con certezza è che, a seguito dello scontro, la Smart guidata da Marco Travaglio è salita sul marciapiede ed è poi andata a sbattere contro il dehors di un ristorante, colpendo i tavolini esterni. Tanta paura per i passanti e per i due conducenti ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Una prima ricostruzione dell'incidente indica che Marco Travaglio proveniva da via dei Genovesi mentre la seconda auto coinvolta, un Bmw, arrivava da via della Luce. Quello che è successo dopo non è ancora stato chiarito dalle forze dell'ordine impegnate nei rilievi. È possibile che nelle prossime ore vengano sentiti come testimoni alcuni presenti che, in quel momento, hanno assistito all'incidente. Il quotidiano Leggo riporta che Marco Travaglio, subito dopo lo scontro, si sarebbe allontanato e solo in un secondo momento sarebbe tornato per farsi prestare le cure del caso. Niente di grave, comunque, per il giornalista e per l'altro conducente. Intanto, però, come riferisce la Repubblica, la polizia locale di Roma Capitale pare stia effettuando alcuni accertamenti sulla regolarità del dehors, per verificare che tutti i documenti e la sua posizione siano a norma di legge.