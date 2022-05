"Siamo i Casamonica": lo pestano davanti a moglie e figli e gli tagliano un orecchio

Una lite nel traffico, poi le minacce e l’aggressione: “Siamo Casamonica, adesso vedrai che ti succede” . E tagliano al malcapitato automobilista, un pezzo di orecchio. Per questo due esponenti del clan rom sono stati arrestati dalla squadra mobile. Si tratta di Giuseppe Casamonica - 21 anni - ed Antonio Casamonica (19 anni) fratelli ed entrambi appartenenti alla nota famiglia sinti riconosciuta come clan dalla direzione distrettuale antimafia.

La lite nel traffico e il pestaggio ripreso dalla videosorveglianza

L’arresto è arrivato dopo alcune settimane di indagini avviate in seguito a un pestaggio avvenuto il 17 aprile scorso nella zona di Morena a Roma. Ad avere la peggio è stato un cittadino egiziano che era in auto con moglie e figli. La lite è avvenuta per motivi di traffico, probabilmente una precedenza non accordata. I due Casamonica avrebbero bloccato con la loro auto il passaggio a quella condotta dal 59enne egiziano. Poi, quando l'uomo è sceso dall'auto, sarebbe iniziata l’aggressione: calci, spintoni, schiaffi e poi è spuntato un coltello con cui uno degli arrestati ha sfregiato l’orecchio dell’egiziano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha avuto accesso ad alcune immagini e audio del sistema di videosorveglianza stradale, i presunti aggressori avrebbero rivendicato l’appartenenza al clan: “Siamo i Casamonica” con l’intento di intimidire il 59enne. L’egiziano è stato poi lasciato in una pozza di sangue e, dal referto medico, ha riportato un trauma cranico-facciale, contusioni multiple e la recisione della porzione superiore del padiglione auricolare destro.

L’arresto avvenuto ieri dei due esponenti del clan Casamonica è arrivato su mandato della Procura di Roma e della Direzione distrettuale antimafia, su ordinanza del giudice Ezio Damizia.

Tanti a osservare la scena ma nessuno ha testimoniato

Alla fine la Procura ha impiegato meno di un mese a trovare i presunti responsabili dell’aggressione e tutto grazie a delle telecamere di sorveglianza e alla testimonianza della figlia dell’egiziano aggredito. Le immagini recuperate, però, mostrano come altre persone abbiano assistito ai fatti ma nessuno ha testimoniato. La zona dove è avvenuto il pestaggio, secondo gli inquirenti, è controllata proprio dai Casamonica.