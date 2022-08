Vandalizzato il murale per Falcone e Borsellino. "Inaccettabile"

Uno scherzo, un gioco, un segno di protesta. Qualsiasi sia stato il motivo che ha spinto gli ignoti a imbrattare il murale realizzato nel 2017 dedicato alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è del tutto fuori luogo.

L'affresco si trova nei giardini di piazza Bologna a Roma e ieri pomeriggio i cittadini hanno segnalato il gesto vandalico commesso con vernice rossa. Oltre a due grandi macchie sulla testa dei due magistrati compare la scritta: "l'Antimafia tortura" e "Alfredo libero, no al 41bis" accompagnate dalla firma A cerchiata simbolo degli anarchici.

Secondo sfregio in pochi mesi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di piazza Bologna che hanno avviato le indagini e acquisiranno le immagini delle videocamere presenti in zona. Secondo il racconto dei passanti non è la prima volta che il murale viene preso di mira. Circa otto mesi fa, infatti, era accaduto un episodio simile. Ai tempi la presidente del II municipio Francesca Del Bello aveva dichiarato: "Si tratta di un'opera di un grande valore simbolico in un luogo attraversato quotidianamente da tantissimi cittadini ma soprattutto da giovani". A questo era seguito una mozione di ripristino approvato all'unanimità. Riguardo ai fatti odierni Del Bello ritorna sull'argomento: "Si è trattato di un atto vile e ignobile dettato dall'ignoranza".