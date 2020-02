Violenza sessuale su pazienti uomini, arrestato medico di Tivoli

Seviziava e abusava sessualmente i suoi pazienti, tutti uomini. Con questa ipotesi d'accusa, un medico di Tivoli è stato arrestato nella mattinata di sabato 22 febbraio dagli agenti di polizia di Tivoli, in provincia di Roma.

Cosa accadesse nello studio dello specialista, operante presso il presidio ospedaliero alle porte della Capitale, nessuno può dirlo ancora con assoluta certezza. Fatto sta che sussistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico e svariate testimonianze riferite dalle vittime che lo rendono passibile del reato di violenza sessuale. Il professionista, di cui non saranno diffuse le generalità fino al termine della delicatissima e intricata inchiesta, avrebbe molestato i suoi pazienti (perlopiù maschi), durante l'esecuzione di esami specialistici approfonditi. Ma non è tutto.

Il medico avrebbe palpeggiato le sue vittime dopo averle sedate e stordite con anestetici di breve durata. Numerosi gli episodi di abusi contestati all'uomo consistenti " in toccamenti di parti intime nei confronti di pazienti maschi sottoposti a sedazione parziale durante esami specialistici" , si legge in una nota della Procura di Tivoli. I pazienti seviziati sarebbero già stati individuati ed ascoltati in audizione protetta alla presenza di psicologi. A fronte degli elementi raccolti, questa mattina, il gip Aldo Morgini ha dato esecuzione ad un mandato di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti del dottore data la "s ussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ".