Vipera terrorizza un intero quartiere

Nella Capitale una vipera sta terrorizzando da settembre un intero quartiere ed è ormai diventata lo spauracchio di molti residenti. Non bastavano i cinghiali, le capre e i topi, adesso i romani devono fare i conti anche con le vipere. A essere interessati, come riportato da il Messaggero, sono gli abitanti in via Monte Massico e in via Monte Crocco. Solo da qualche giorno anche degli studenti del liceo di Via Aristofane, dello stesso municipio III.

I residenti hanno paura

A fare paura è quella che è stata soprannominata la “vipera del Tufello”, che ha preso il nome proprio dalla zona urbanistica 4I del Municipio Roma III di Roma Capitale in cui gironzola. Diversi manifesti, corredati anche da sue fotografie, sono stati affissi in giro per il quartiere. Una residente ha raccontato: “Abbiamo paura, molta paura. Speriamo che l’animale venga catturato al più presto. Ho il terrore di camminare e ritrovarmelo tra i piedi". I primi avvistamenti della vipera risalgono all’inizio dello scorso settembre, quando era stato visto l’animale strisciare all’interno dei cortili di via Monte Massico. I carabinieri del Corpo forestale hanno fatto sapere di aver fatto tre sopralluoghi: il primo nel condominio dove è scattato per la prima volta l’allarme, il secondo nel nido e nella scuola materna della zona, e il terzo al liceo Aristofane.

3 sopralluoghi ma della vipera niente

Nonostante l’intera area sia stata perlustrata, dell’animale nessuna traccia. “Sono intervenuti anche i vigili, ma non è così semplice scovarla. Abbiamo fornito i nostri recapiti agli abitanti del quartiere per contattarci in caso di avvistamento”, hanno spiegato i militari. Le parti del nido e della scuola materna che confinano con il liceo Aristofane sono state tutte ripulite. La dirigente scolastica dell’istituto, Raffaella Giustizieri, attraverso una circolare scolastica ha provato a riportare la calma tra genitori e studenti. Nella comunicazione si legge: “Si invita, in caso di avvistamento, a darne immediata comunicazione alla vicepresidenza perché possa far intervenire chi di competenza: è fondamentale fornire nel modo più dettagliato possibile, gli elementi descrittivi del rettile avvistato”.

Chi deve intervenire

Secondo il Corpo forestale l’animale avvistato potrebbe essere davvero una vipera. Alcune voci la vorrebbero addirittura in dolce attesa e, se questo fosse vero, andrebbe a dare una maggiore preoccupazione, in quanto l’aggressività dell’animale sarebbe elevato. I militari avrebbero comunque scartato questa idea della possibile gravidanza. Sono in ogni caso tante le persone barricate in casa che hanno paura anche solo di camminare per strada. Come capro espiatorio sono stati presi gli uffici dell’Ente pubblico Ater, accusati di non fare nulla per risolvere il problema. “Questo tipo di interventi non rientrano nel capitolato dei lavori di Ater” , hanno fatto sapere, aggiungendo anche che “la Protezione Civile è stata allertata in tempo”.

Le alte temperature di questi ultimi giorni di ottobre certo non aiutano, fa ancora caldo e questo crea un habitat ideale per serpenti e vipere. Senza contare che l’erba, non tagliata da diverso tempo, crea un perfetto nascondiglio per l’animale strisciante. “Nel quartiere non c’è solo un problema di vipere, ma di spazzatura e topi. Sarebbe opportuno che Ater attuasse un programma di bonifica e derattizzazione dell’intera area. Oggi c’è il problema della vipera, domani di qualche altro animale”, ha sottolineato Marta Marziale, consigliere del Municipio Terzo.

