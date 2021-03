Ora la Raggi la dà vinta ai rom: "A loro le case popolari"

Che il piano di superamento dei campi rom di marca grillina conducesse in un vicolo cieco era chiaro a tutti. Sin dagli esordi. Era il luglio 2018 e le soluzioni messe in campo dall’amministrazione per agevolare la fuoriuscita degli inquilini del Camping River si risolsero in un buco nell’acqua: su 97 nuclei familiari, in dodici optarono per il rimpatrio assistito (salvo poi rientrare in Italia a stretto giro) e appena quattro riuscirono a reperire un’abitazione sul mercato privato. Quella prima rovinosa esperienza non ha insegnato nulla.

Il Comune ha continuato a scommettere sulla stessa strategia. Così anche il tentativo di liberare l’area F del villaggio attrezzato di Castel Romano, la maxi baraccopoli che costeggia via Pontina, è naufragata. Il tempo stringe. Quella porzione di baraccopoli è stata sequestrata dalla magistratura nell’ambito di un’inchiesta per reati ambientali, e la Raggi avrebbe dovuto sgomberala già a settembre scorso. Chi ci abita, stiamo parlando di settanta persone, è restio a lasciare il campo. È un salto nel buio. Il Comune contribuisce a pagare le spese d’affitto per due anni e poi? Solo in trentacinque decidono di rischiare, sottoscrivendo il patto di responsabilità. Ma trovare qualcuno disposto ad affittargli una casa è un’impresa quasi impossibile. La Raggi allora ci riprova, stanziando 91.378 euro in più per sistemare i nomadi in bed and breakfast e strutture ricettive svuotate dall’emergenza Covid. Anche stavolta è un buco nell’acqua.

A suggerire una scappatoia alla prima cittadina sono le associazioni rom. Ci sarebbe quella legge regionale del 2000 che dà la possibilità ai Comuni di riservare una aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi popolari alle famiglie che si trovano in “specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa”. È una soluzione che i nomadi invocano a gran voce. La sola per risolvere tempestivamente l’impasse dell’area F. Così il Comune è costretto a cedere. Il superamento di quell’area del campo avverrà senza fare ricorso agli strumenti del piano. “Abbiamo suggerito al Comune di usare quella quota, e il Comune per la prima volta dal 2000 ha attinto dalla riserva, è un precedente importante perché in futuro si può replicare”, ci spiega Carlo Stasolla, presidente della 21 Luglio. Delle trentacinque famiglie firmatarie del patto di responsabilità, quindici sono già dentro agli alloggi, le restanti dovrebbero entrare nel giro di pochi giorni. Stasolla è soddisfatto: “Per noi è una vittoria perché, con lo sgombero alle porte, quelle famiglie sarebbero finito in mezzo alla strada”.

L’operazione però è anche un grande smacco per l’amministrazione pentastellata. “Adottando questa soluzione – annota Stasolla – il Comune ha certificato il fallimento del piano che sinora è costato più di 12milioni di euro. Abbiamo dimostrato che esiste una strada diversa e sicuramente meno costosa da quella indicata dall’amministrazione”. Il timore è che adesso le operazioni di fuoriuscita dai campi della Capitale si arenino definitivamente. Perché i rom che abitano negli altri insediamenti il lizza per il superamento dovrebbero accettare di uscire dai campi a condizioni meno vantaggiose? Perché accontentarsi del bonus affitto, quando possono puntare ad ottenere una casa popolare? “Il ricorso alla riserva è uno strumento straordinario ed urgente, non può certo diventare la prassi, altrimenti sarebbe discriminatorio”, ci tiene a precisare Stasolla.

Non la pensa allo stesso modo la consigliera regionale della Lega Laura Corrotti. “Dopo numerosi bandi e investimenti da milioni di euro del Campidoglio destinati ai rom per poter dare a loro un alloggio popolare, grazie ad una legge regionale voluta proprio dal Pd e dai Cinque Stelle, la Raggi – è il commento polemico della consigliera – riesce a liberarsi dei rom di Castel Romano dando loro un alloggio popolare sul territorio comunale e scavalcando di fatto le migliaia di famiglie in attesa da anni per una casa popolare”.