Rowling demolisce "Ermione". "Ignorante e fuori dalla realtà"

Nuova puntata del lungo dissidio tra l'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, e l'attrice Emma Watson, interprete di Hermione Granger nella milionaria saga cinematografica. Il cuore del conflitto resta la questione dell'identità di genere. La Rowling (nella foto, ndr) è contraria alle derive gender del politicamente corretto e invoca le ragioni della biologia. Per questo è finita nel mirino degli attivisti. Ma non solo. La Watson, in una recente intervista, aveva affermato di "continuare ad amare Rowling" nonostante le divergenze sul tema. La scrittrice, via social, ha liquidato le dichiarazioni dell'attrice: "Come altri che non hanno mai vissuto la vita adulta senza il cuscino della fama e della ricchezza, Emma ha così poca esperienza della realtà da essere ignorante di quanto sia ignorante".

La replica, come spiega un lungo servizio della Bbc, ripreso da Adnkronos, arriva anni dopo il primo distacco tra le due, avvenuto nel 2020, quando Watson - insieme a Daniel Radcliffe e altri membri del cast - prese le distanze dalle posizioni di Rowling sul tema dei diritti delle persone transgender. La scrittrice ha ricordato di aver sempre provato un senso di "protezione" nei confronti di Watson, conosciuta quando era solo una bambina. Il sentimento è svanito nel 2022, in occasione dei Bafta Awards. Durante la cerimonia, Watson lanciò una frecciata alla scrittrice: presentata da Rebel Wilson come "una femminista e una strega", l'attrice replicò dicendo di essere "qui per tutte le streghe", frase interpretata come un sostegno alle donne trans, in contrasto con le posizioni dell'autrice. "Quel momento - ha scritto Rowling - ha avuto un post scriptum più doloroso delle parole stesse: un biglietto con scritto solo Mi dispiace per quello che stai passando, senza nemmeno una telefonata.

E questo mentre ricevevo minacce di morte, stupro e torture, e temevo per la sicurezza della mia famiglia". Chiosa finale: "Emma ha cambiato i toni perché da qualche tempo non è più di moda prendersela con me". Un comportamento definito "infantile".