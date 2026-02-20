Rozzano, un murale e otto progetti per la riqualificazione urbana

Il cielo tra le case di Rozzano, stelle fra i palazzi: un muro che da semplice parete si trasforma in orizzonte. Un murale, realizzato dall'Accademia di Belle Arti di Brera, che richiama l'osservatorio astronomico d'eccellenza presente in città e ne riprende il significato: alzare lo sguardo, andare oltre, immaginare nuove prospettive di crescita per la comunità. Con una prima pennellata simbolica, il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, hanno dato il via ieri mattina alla realizzazione di una grande opera su un palazzo dell'Aler ispirato al cielo stellato, simbolo della rinascita della città lombarda. "Rigenerare un territorio - ha dichiarato il ministro Bernini - significa investire sulle competenze e sulle opportunità. Università e Afam possono incidere concretamente anche nei contesti più fragili: orientano i giovani, rafforzano i servizi di comunità, creano lavoro qualificato e rendono la cultura accessibile. A Rozzano dimostriamo che arte e formazione sono scelte strategiche per rendere i territori più sicuri e favorire la crescita sociale ed economica di una comunità". L'occasione è stato l'incontro tra il ministro e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti, durante il quale sono stati presentati otto progetti promossi da università, Afam ed enti del Terzo Settore nell'ambito del Piano straordinario per le aree urbane ad alta vulnerabilità sociale. Le iniziative porteranno a Rozzano percorsi di alta formazione e professionalizzazione, laboratori scientifici per le scuole, programmi di screening sanitario assistiti da intelligenza artificiale, progetti di arte partecipata, modelli di co-housing intergenerazionale e servizi di supporto psicologico e orientamento, con un impatto diretto sulla comunità in termini di rigenerazione urbana, inclusione e nuove opportunità di lavoro.

Le iniziative coinvolgono tre istituzioni Afam - Accademia Teatro alla Scala, Conservatorio di Milano e Accademia di Belle Arti di Brera - e cinque realtà universitarie e del Terzo Settore: Università Cattolica, Bicocca, Humanitas, Università Vita-Salute San Raffaele e CSVnet Lombardia.